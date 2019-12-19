الاحتلال يصعّد إجراءاته التهويدية في الأغوار

اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في القدس المحتلة وبيت لحم ورام الله وقلقيلية، وداهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت 13 منهم، بينهم طفل، فيما أصيب فلسطينيان بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال أراضي الفلسطينيين في منطقة أم الجمال بالأغوار المحتلة، واعتدت على المزارعين، ومنعتهم من مزاولة عملهم وحراثة أراضيهم وزراعتها.

وتواصل قوات الاحتلال يومياً ممارساتها العدوانية بحق المزارعين الفلسطينيين لحرمانهم من زراعة أراضيهم التي تعدّ مصدر رزقهم الوحيد، حيث اعتدت عليهم بالضرب، قبل يومين، في منطقة الشق بالأغوار، ومنعتهم من مزاولة عملهم في أراضيهم، واستولت على جرار زراعي.

وتعليقاً على ذلك، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والتحرّك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وخاصة في منطقة الأغوار المحتلة بالضفة الغربية، وأدانت جرائم الاحتلال المتواصلة في الأغوار، معتبرةً أن الانحياز الأميركي للاحتلال يشجعه على التمادي في جرائمه ضمن حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني.

وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال تصعّد من إجراءاتها التهويدية في الأغوار المحتلة ضمن مخططاتها الرامية لتهجير الفلسطينيين من خلال عمليات القمع والاعتداء عليهم والاستيلاء على أراضيهم وحرمانهم من حراثتها وزراعتها التي تعدّ مصدر رزقهم الوحيد.

وبيّنت الخارجية أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الجسيمة بحق المزارعين ورعاة الأغنام في الأغوار مشاركة في الجريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أكد أن العام 2019 شهد استهدافاً واضحاً للأسيرات بتحويلهن للاعتقال الإداري التعسفي، واعتقالهن دون تهمة وبذريعة الملف السري، ولفت إلى أن سلطات الاحتلال حوّلت الأسيرة شذى حسن، (20 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة، إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور، ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً إلى أربع أسيرات: الأسيرة آلاء البشير (23 عاماً) من قلقيلية، والأسيرة شروق البدن (25 عاماً) من بيت لحم، والأسيرة بشرى الطويل (26 عاماً) من رام الله، بالإضافة إلى الأسيرة شذى حسن (20 عاماً) من رام الله، وأضاف: إن “سلطات الاحتلال حوّلت محاكمها العسكرية إلى أداة سياسية لتعميق معاناة شعبنا وأسرانا، بغطاء من القضاء الإسرائيلي المتساوق بشكل كلي مع جهاز المخابرات الإسرائيلية وضباط السجون للتفنن في انتهاك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع أصول المحاكمات أصلاً”.

يُشار إلى أن عدد الأسيرات في معتقلات الاحتلال وصل إلى 42 أسيرة، بينهن 38 أسيرة في معتقل “الدامون” وأربع أسيرات في معتقل هشارون، بينهن أسيرة قاصر، وهي الأسيرة أفنان أبو سنينة (17 عاماً) من محافظة الخليل.

الجدير ذكره أن الاحتلال اعتقل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تشرين الثاني 110 أسيرات.