تظاهرات في نيويورك تطالب بعزل ترامب

في جلسة تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمته أمام مجلس الشيوخ، بدأت، أمس، إجراءات التصويت في مجلس النواب لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة باستغلال منصبه لغايات انتخابية، إضافةً إلى عرقلة عمل الكونغرس، في حين يزعم ترامب، الذي سيصبح ثالث رئيس للولايات المتحدة يتعرّض للمساءلة من أجل العزل، أنه لم يفعل أي شيء خاطئ يستحق ما يقوم به الديمقراطيون الذين وصفهم بـ”اليسار الراديكالي” لعزله.

وذكرت رويترز أنه من المتوقّع أن يشهد تصويت المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، استقطاباً على أساس حزبي ما يسلّط الضوء على الانقسام العميق داخل الكونغرس بشأن تصرفات ترامب، وعلى الخلاف السياسي الأكبر في البلاد.

ومن المقرر أن يفضي التصويت إلى محاكمة ترامب الشهر المقبل أمام مجلس الشيوخ سيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء.

ويتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظاً لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020، كما يواجه ترامب اتهاماً بعرقلة تحقيق الكونغرس في تلك المسألة.

وكان أكثر من 700 مؤرخ أمريكي طالبوا أمس الأول مجلس النواب بمحاكمة ترامب لانتهاكاته “الكثيرة والخطيرة” للدستور في الولايات المتحدة، وفق ما كشف موقع “ذا هيل” الأمريكي.

بالتزامن خرجت تظاهرات في شوارع مانهاتن وتايمز سكوير في نيويورك تأييداً لعزل ترامب، وقد حمل المتظاهرون لافتاتٍ تطالب بعزل الرئيس، وبعضها يصفه بالخائن والمجرم.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس صوّت على توجيه قرار اتهامي إلى ترامب في قضية التخابر مع أوكرانيا، مضيفةً: “إن مجلس النواب يمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية والتي كفلها الدستور، لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس، وهما استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس”.

وأكدت بيلوسي أن الوقائع بيّنت أن ترامب أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية، وأعاق عمل الكونغرس، لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي، فيما يصر ترامب على أنه “رئيس ناجح جداً” للولايات المتحدة، ويخطئ الديمقراطيون في إرادتهم مساءلته وعزله.

وكان ترامب قد اتهم بيلوسي بتقويض الديمقراطية، وقال في رسالة موجّهة إليها بشأن إجراءات العزل: “إنها بمواصلة هذا المسار تعلن حرباً مفتوحة على الديمقراطية الأمريكية، واتهمها كذلك بعرقلة العدالة وجلب الألم والمعاناة للمواطنين لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية وحزبية أنانية”. هذه التصريحات جاءت قبل يوم من النقاش المرجّح أن يجريه المجلس بشأن إقرار بنود اتهامات ضده.

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل أكد أن محاكمة ترامب في كانون الثاني المقبل ستكون أولى الأولويات إذا ما قرر مجلس النواب الأمريكي عزله الأسبوع المقبل، وترجّح مصادر أن ترامب يميل إلى محاكمة مبسطة في مجلس الشيوخ تسمح له بتجاوز سريع للخطر الذي يتهدّد رئاسته.

نائب الرئيس الأمريكي السابق شدّد في وقت سابق على أن الرئيس الأمريكي الحالي يعمل من أجل أولويات إدارته التي تخدم الأثرياء، وأكد أن جلسات الاستماع الخاصة بعزل ترامب ستنتهي إلى أنه يمثّل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، بينما قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: “إن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس الأميركي استخدم مكتبه لتحقيق مكاسب شخصية خاصة به، واتهمت ترامب بتقويض الأمن القومي عن طريق حجب المساعدات العسكرية لأوكرانيا”.