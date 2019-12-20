الشعب الحزبية في السويداء وحمص وحلب تواصل عقد مؤتمراتها الانتخابية

محافظات- البعث:

تابعت الشعب الحزبية عقد مؤتمراتها الانتخابية في المحافظات، بحضور الرفاق أعضاء القيادة المركزية للحزب، وسط مشاركة كبيرة من الرفاق أعضاء المؤتمرات على الترشّح، وانتخاب كوادر جديدة لقيادات الشعب وممثليها إلى مؤتمرات الفروع.

ففي السويداء (رفعت الديك) عقدت شعبتا صلخد والقريا مؤتمريهما الانتخابيين، بحضور الرفيق ياسر الشوفي، رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزيين، والذي أكد أهمية هذه الانتخابات بما تعكسه من حالة الوعي العقائدي والتنظيمي، وأهمية ممارسة هذا الاستحقاق المهم، والذي يعبّر عن حالة ديمقراطية تعيشها جماهير الحزب بكل شفافية، من خلال انتخاب من يمثّلون القواعد الحزبية، وأضاف: تكمن أهمية الانتخابات في كونها عاملاً أساسياً لتطوير الرؤى والأفكار وانتقاء الكفاءات والطاقات الجيدة التي تساهم بالارتقاء بالعمل الحزبي، مشيراً إلى أهمية تواجد شباب ونساء في القيادات المنتخبة بهدف مشاركتهم الفاعلة في عملية البناء والإعمار، ولاسيما بعد الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري على كامل جغرافيا الوطن.

وأكد الرفيق الشوفي أهمية المؤتمرات الانتخابية باعتبارها محطة ديمقراطية حقيقية تنبثق من عقيدة البعث، وحقيقة يجسّدها هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعبّر عن خياراتنا في مرحلة تستحق منا كل الاهتمام، مشيراً إلى أهمية دور البعثيين في المرحلة القادمة لتماسهم المباشر مع الجماهير، وضرورة اختيار الأفضل لأداء المهام المطلوبة، واستقطاب الجماهير لصفوف الحزب من خلال تفعيل الانتخابات الحزبية.

واعتبر أمين الفرع فوزات شقير أن العمل الحزبي مهمة وطنية، ويجب اختيار رفاق على قدر عال من المسؤولية والقدرة على العطاء والتفاني بالعمل، مبيناً أهمية استنهاض الهمم، ومضاعفة الجهود، والارتقاء إلى مستوى الثقة التي منحت لنا من قبل جماهير الحزب.

وفي حمص (صديق محمد– سمر محفوض) عقدت شعبتا المدينة الثانية العمالية وشين مؤتمريهما الانتخابيين، بحضور الرفيق محمد شعبان عزوز، رئيس مكتب العمال والفلاحين المركزي، الذي أكد أن الانتخابات تأتي استكمالاً لانتصارات الجيش العربي السوري ووفاء لدماء وتضحيات شهدائنا الأبرار، مشيراً إلى أن إجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي اليوم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية يعطي رسالة للعالم أجمع أن البعث سيبقى شعلة متقدة ومتجددة، داعياً الرفاق الناجحين لأن يكونوا على قدر المسؤولية التي تقع على عاتقهم.

وأشار أمين الفرع عمر حورية إلى أهمية تفعيل الانتخابات ونجاحها واختيار الأكفاء للتصدي للمهام الحزبية والوطنية بكفاءة عالية.

وفي حلب (معن الغادري) عقدت شعبتا الباب والمهن الحرة مؤتمريهما الانتخابيين، بحضور الرفيق عمار السباعي، رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، والذي أكد أهمية المؤتمرات كونها محطات سنوية تتم فيها مراجعة الأداء والنهوض به، لافتاً إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي يمثّل أحد أهم المحطات الديمقراطية في الحزب، ويثبت أن الحزب قادر على تجديد نفسه وتطوير العمل في المجالات كافة.

وأوضح أهمية اختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية، مشيراً إلى ضرورة التركيز على اختيار الشباب والنساء في القيادات المنتخبة لما لهما من دور في المرحلة القادمة مرحلة البناء وإعادة الإعمار.

واعتبر أمين الفرع فاضل نجار أن المهمة تكليف، وليست تشريفاً وعلى الجميع اختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية، مبيناً أن المرحلة القادمة تحتاج لتضافر الجهود وتوسيع قاعدة الحزب الجماهيرية.

وعلى هامش زيارته إلى حلب، وبمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير حلب وانتصارها على الإرهاب، نفّذت نقابة عمال الدولة والبلديات حملة تشجير في الحديقة العامة، تم من خلالها ترميم الأشجار التي طالتها قذائف العصابات المسلحة.

وشارك في الحملة الرفيق السباعي وقيادة فرع الحزب، وأكد الرفيق السباعي أن دماء الشهداء روت تراب الوطن، وأزهرت نصراً، وحررت حلب من رجس الإرهاب، واليوم نحتفل بالذكرى الثالثة لانتصار حلب التي صمدت، وتحدّت قوى الشر، ووقفت إلى جانب الجيش العربي السوري.