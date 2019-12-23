دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية قادمـــة من اتجــــاه الأراضـــي المحتلـــة

تصدت دفاعاتنا الجوية لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة، وذكر مراسل سانا أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت نحو الساعة الحادية عشرة ليلاً لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة، وأن أحد الأهداف المعادية سقط فى منطقة عقربا بريف دمشق.

كما تصدت مضادات الجيش العربي السوري لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري واسقطت اثنتين فوق مدينتي سلمية وجبلة، وذكر مراسل سانا أن المضادات الجوية للجيش أسقطت أمس طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة، وذلك بعد التصدي لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري.

وفي وقت سابق أسقطت مضادات الجيش بعد عملية رصد ومتابعة طائرة مسيرة محملة بالقنابل للتنظيمات الإرهابية في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي.