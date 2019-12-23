يوفّر 12 مليار ليرة سنوياً.. استراتيجية وطنية لتطوير محصول بذار البطاطا مجلس الوزراء: فرز خريجي الكليات التطبيقية إلى الجهات العامة

وافق مجلس الوزراء على فرز خريجي الكليات التطبيقية إلى الجهات العامة، وفق أسس ومعايير دقيقة تتعلق برغبات الخريجين وحاجة الجهات العامة ذات الطابع الإنتاجي إلى تلك الاختصاصات، إضافة إلى معدلات التخرج، وبالشروط التي تراعي الاستفادة المثلى من الخريجين في الميادين العملية تبعاً لاختصاصاتهم.

وتنفيذاً لسياسة الاعتماد على الذات وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي، أقر المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول بذار البطاطا، التي تعد من أهم المشاريع البحثية العلمية والإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة وتغطية الطلب المتزايد عليها وتقديمها بأسعار مجزية للفلاحين والاستغناء عن استيرادها ورفع إنتاجية القطاع الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية العاملة في هذا القطاع.

واستمراراً لدعم مربي الثروة الحيوانية والتخفيف من تكاليف الإنتاج، وافق المجلس على تقديم دعم للكميات المسوقة من مادة الشعير بقيمة 40 ألف ليرة سورية للطن، وذلك خلال الدورات العلفية حتى نهاية شباط من العام القادم، كما حدد سعر مبيع الطن الواحد من مادة الشعير المحلي موسم 2018-2019- بسعر 106.500 ليرات سورية حتى نهاية عام 2020.

وأكد المجلس أهمية توسيع الدور الأهلي والمجتمعي في المساهمة بضبط الأسواق وإطلاق المبادرات على مستوى الجمعيات والنقابات ومختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية، بعد أن ناقش المجلس مبادرة وزارة الأوقاف المتعلقة بتشجيع التجار وأصحاب المهن على التصدي لحالات الاحتكار ورفع الأسعار التي يلجأ إليها ضعاف النفوس.

ومدّد المجلس الفترة المسموح بها للمعلمين في محافظة إدلب استلام رواتبهم من مديريات التربية في محافظتي حلب وحماة لتصبح سنة بدلاً من ستة أشهر نتيجة الأوضاع التي تعانيها المحافظة.

وتنفيذاً لتوجهات الحكومة بإنجاز قطع الحسابات لموازنات السنوات السابقة درس المجلس مشروع قانون قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سلفة مالية بقيمة 630 مليون ليرة سورية لتسديد الرواتب والأجور والتأمينات الاجتماعية للعاملين لديها عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إلى أن تعيين خريجي الكليات التطبيقية أسوة بخريجي الكليات الهندسية يدعم التعليم التقاني ويسهم بتغطية حاجة سوق العمل، موضحاً أن عدد خريجي الكليات التطبيقية العام الماضي 174 خريجا بعدة اختصاصات هي تقنيات الحاسوب والاتصالات والتدفئة والتكييف والطاقات المتجددة والالكترونيات.

من جهته لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن البرنامج الوطني لإنتاج بذار البطاطا محلياً يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واحتياجات الفلاحين منها في السنوات الثلاث القادمة، ويوفّر 12 مليار ليرة سنوياً، موضحاً أن دعم سعر مبيع الشعير لمربي الثروة الحيوانية له أثر كبير في تأمين الاعلاف للمربين وهي تشكل 75 بالمئة من تكاليف قطاع الثروة الحيوانية.

من جانبه وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد أكد أن تزامن المبادرات المجتمعية مثل مبادرة “الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك” و”أعياد بلا مربح” مع أعياد الميلاد ورأس السنة يدل على التكاتف والتعاضد والانسجام بين كل أطياف الشعب السوري، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن إطار التصدي للحرب الاقتصادية ضد الشعب السوري.

وبيّن وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الوزارة تمكّنت بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة الرقابة والتفتيش وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وكل الجهات العامة من إنجاز مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2014 وتعمل على الحساب الختامي للسنوات ما بين 2015 و2018، مضيفاً: إن إجراء قطع الحساب يتمّ بعد الحصول على البيانات المالية الحقيقية لكل الجهات وإعادة انشائها ضمن أساليب علمية معروفة.