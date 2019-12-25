إغلاق الموانئ وفاعلية جوية متوسطة مع هطولات مطرية غزيرة

تتأثر البلاد بفاعلية جوية متوسطة إلى شديدة تتجلى بهطولات مطرية غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، خاصة على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية مع اشتداد سرعة الرياح، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق معظم المناطق، ويكون الهطل غزيراً فوق المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وثلجياً على الارتفاعات التي تزيد على 1400 متر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة في معظم المناطق وجنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والبحر عالي ارتفاع الموج.

إلى ذلك، أغلقت مديرية الموانئ البحرية أمس جميع الموانئ في اللاذقية وطرطوس أمام الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة، وذكر العميد عمار مخلوف مدير عام الموانئ أنه تم إغلاق مينائي طرطوس واللاذقية وميناء مصب النفط في بانياس، إضافة إلى موانئ الصيد والنزهة بسبب سرعة الرياح التي تبلغ حالياً نحو 40 كم /سا، ومن المتوقع أن تصل في الساعات القادمة إلى نحو 90 كم/سا، مضيفاً: إنه تم الطلب من السفن والمراكب بأخذ الحيطة والحذر وإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الحالات تفادياً لأي حوادث.