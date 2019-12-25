“العقاري والتجاري”: تغذية الصرافات الآلية خلال فترة الأعياد

أعلن المصرفان العقاري والتجاري السوري استمرارهما بتغذية الصرافات الجدارية والتابعة لفروعهما بكل المحافظات ووجودها بالخدمة خلال أيام العطلة بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأشار التجاري السوري في بيان إلى أن الفرق المكلفة في الفروع ستعيد تغذية الصرافات وتتابع عملها خلال العطلة، لافتاً إلى قيام مديريتي الشؤون التقنية والدفع الإلكتروني في المصرف بتكليف مناوبين لمتابعة عمل الصرافات، كما كلف المصرف مديري الفروع وعلى مسؤوليتهم المباشرة متابعة تغذية الصرافات والتأكد من تغذيتها وعدم خروجها عن الخدمة طيلة أيام العطلة. وبين المصرف أن الفروع المناوبة بالمحافظات ستواصل استقبال إيداعات الدفعات النقدية لحسابات القطاع العام من قبل المعتمدين “العاملين أو أمناء الصناديق المبلغ عن أسمائهم بكتب رسمية للفرع صاحب الحساب” بدون عمولة، مبيناً أنه سيتم تحديد مدة فتح الصندوق من الساعة 30ر9 صباحاً وحتى الساعة الـ 1 ظهراً على أن يغلق الصندوق في الساعة 30ر12 ظهراً ليتم الجرد أصولاً.

وفي بيان مماثل، أكد المصرف العقاري أن كل فروعه تتابع عمل الصرافات بشكل يومي وتغذيتها وتشغيلها بالشكل الأمثل طيلة أيام عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وأشار المصرف إلى أن دوائر التقانة والمهندسين المشرفين وعمال التغذية في جميع صالات العقاري جاهزون لضمان تغذية الصرافات يومياً ووجودها بالخدمة.

“الصحة” تؤكد جهوزية المشافي والمراكز المناوبة

بدورها، أكدت وزارة الصحة جهوزية المشافي والمراكز المناوبة ومنظومة الإسعاف لاستمرار توفير الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين خلال عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وأوضحت الوزارة في بيان أن أقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي العامة ستعمل على مدار الساعة لاستقبال المراجعين إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة في مختلف المحافظات بالتوازي مع جهوزية منظومة الإسعاف على المستوى الوطني.

وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وفق البيان تطبيق نظام مناوبات للكوادر الطبية في المشافي والمراكز الصحية وتأمين مخزون كاف من الأدوية والمواد الطبية ولا سيما الإسعافية وتكثيف جولات فرق التقصي الوبائي على محال بيع الأغذية وخاصة المطاعم وبيع المشروبات والتشدد في قمع المخالفات التي يتم ضبطها، ودعت المواطنين لإتباع الإرشادات الصحية مثل تجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي يشك بسلامتها للوقاية من التسممات الغذائية وضرورة توخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال ومتابعتهم وتوعيتهم المسبقة للابتعاد عن كل ما يسبب الأذى والضرر لهم وخاصة مسدسات الخرز والألعاب النارية والمفرقعات.