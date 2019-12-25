برعاية رئيس مجلس الوزراء .. القنيطرة تحتضن الخميس الاحتفال الـ68 بعيد الشجرة

القنيطرة- محمد غالب حسين:

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تحتضن محافظة القنيطرة الاحتفال المركزي بعيد الشجرة الثامن والستين غداً الخميس في موقع حرم سد كودنة.

وسيتم خلاله إطلاق الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار: ليبقى الوطن أخضر، وتتضمن الاحتفالية زراعة 15 ألف غرسة حراجية من الصنوبر والسماق والأرز والسرو والكينا بمساحة 180 دونماً بموقع الاحتفال بحرم السد، علماً أن خطة التحريج بمحافظة القنيطرة لهذا العام تهدف إلى زراعة خمسين ألف غرسة حراجية متنوعة في صيدا وحرم السد ونبع الصخر وطرنجة والحرية بمساحة 520 دونماً.