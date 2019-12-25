مباحثات سورية عراقية لتنشيط حركة النقل البري بين البلدين

بحث وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري مع سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وقال بيان لوزارة الداخلية العراقية إن الجانبين بحثا عدداً من الملفات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومجمل الأوضاع الأمنية بين البلدين وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين”.

ولفت السفير الدندح إلى أنه تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى مستويات تتناسب والعلاقات التاريخية والمصيرية بينهما.

وأضاف الدندح أن “اللقاء أكد حرص البلدين على تنشيط حركة النقل البري بينهما عبر منفذ القائم البوكمال وتقديم التسهيلات فيما يخص تأشيرات الدخول للمواطنين السوريين وسائقي الشاحنات ومركبات النقل العام والاجراءات الخاصة بتنظيم الشحن البري وتذليل العقبات أمام حركة نقل البضائع والسلع”.