مجلس الوزراء يصدر قوائم تعيين 138 من ذوي الشهداء العسكريين

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين (الزوجة والأبناء) في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف ذوي الشهداء المستوفين للشروط والمستفيدين من تنظيم عقد استخدام سنوي يجدد تلقائياً ووصل عدد العقود المصدرة إلى 138 طلباً.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان له أنه تم توجيه كتب خاصة بكل طلب إلى الجهات العامة التي يتم فرز الطلبات إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة وبذلك يصبح إجمالي عدد صكوك التعيين المصدرة منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع من عام 2017 حتى الآن 3840 صك تعيين.

ودعا المعنيون في لجنة القرار وفق البيان المتقدمين بالطلبات المستكملة لشروط التعيين إلى مراجعة الجهات العامة المفرزين إليها لتنفيذ الصكوك اعتباراً من تاريخ 10-1-2020 مع الإشارة إلى أن التعاقد مع ذوي الشهداء وفق هذه القوائم لا يحتاج إلى اعتماد أو شاغر.

وفي حال مواجهة أي عوائق أو مشكلات أثناء تقديم الطلبات أو التأخر في تنفيذ الصكوك يمكن للمستفيدين من التعيين الاتصال باللجنة المكلفة تعيين ذوي الشهداء العسكريين في رئاسة مجلس الوزراء على الرقم 2137532-011

ويمكن الاطلاع على قوائم الأسماء على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك.

وتعمل لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين وفق منظومة عمل متطورة ومؤتمتة وتم إحداث قاعدة بيانات مركزية تؤمن الدقة في العمل والموثوقية في متابعة أمور ذوي الشهداء واستكمال بياناتهم وتنفيذ طلباتهم.