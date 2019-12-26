أسقف الاسكندرية: سورية علّمت العالم العيش بسلام كاهن كنيسة السيدة بالقاهرة: نأمل عودة الأمن والاستقرار إليها

أكد المطران كريكور كوسا أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك أن سورية هي مهد الديانات السماوية والحضارات الإنسانية، وعلّمت العالم كيف يعيش بسلام ومنها انتشرت ثقافة المحبة. وقال المطران كريكور عقب قداس عيد الميلاد المجيد: إن رسالتنا هي السلام للعالم أجمع وخاصة سورية الحبيبة بقيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، مشيراً إلى أن صمود سورية نفض عنها شرور الإرهاب والحروب، وارتدت حلة جديدة للسلام والمحبة، وأعادت بناء وتأمين مستقبل أبنائها وأحفادها وأن السلام الذي حققته بذلك الصمود ليس لها وحدها، بل للعالم أجمع، لافتاً إلى أن سورية هي مهد الديانات والحضارات وثقافة المحبة. وأضاف المطران كريكور: أهنئ أبناء سورية بالعيد، وأطالبهم بالتعاون ومد يد البناء لتبقى سورية راسخة على صخرة الإيمان والمحبة، مؤكداً أن سورية هي من علّمت العالم كيف يعيش بسلام، ونشرت ثقافة المحبة والتعايش على مر العصور، داعياً إلى إحلال السلام في كل أنحاء العالم.

من جانبه، أعرب الأب الربان فيلبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بالقاهرة عن أمله في إحلال السلام في سورية وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعها في العام الجديد.

وقال عقب قداس عيد الميلاد المجيد اليوم: نرفع أصواتنا عالياً إلى الرب بأن ينهي كل الشرور، ويبطل مؤامرات عدو الخير، ويحل بسلامه الذي يفوق كل عقل على كل ذرة من تراب سورية الغالي حتى نفرح ونعيّد بعودة الأمن والأمان إلى كامل الأراضي السورية، ويعود نورها يتألق أكثر فأكثر.

وأضاف الأب عيسى: مع حلول أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة نرسل تهاني قلبية معطرة برائحة الورد من مصر أم الدنيا إلى سورية الحبيبة بلد الياسمين والوطن العربي والعالم أجمع، متمنين بميلاد السيد المسيح ولادة الأمل الجديد وإشراقة نور التفاؤل بمستقبل زاهر خالٍ من الحروب والنزاعات وحياة مليئة بالسلام والاستقرار والأمان.

كما أقام الأب عيسى صلاة خلال القداس من أجل إطلاق سراح المطرانين بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم مطران حلب للسريان الأرثوذكس المخطوفين من قبل الإرهابيين، وأن يحل السلام كل ربوع العالم وبخاصة سورية.

حضر القداس الدكتور بسام درويش القائم بأعمال السفارة السورية لدى القاهرة، وسعود عباس الوزير المفوض نائب رئيس البعثة العربية السورية ومندوبو الرئاسة المصرية.