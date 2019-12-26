تدريبات عسكرية روسية إيرانية صينية في بحر العرب والمحيط الهندي

تبدأ دول روسيا وإيران والصين تدريبات بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا ستجري قريباً في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أبو الفضل شكارجي في مؤتمر صحفي أن التدريبات ستنطلق اليوم الجمعة لمدة أربعة أيام، موضحاً أن المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالمياً والكثير من الدول مطلة عليها لذلك فإن استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جداً.

ولفت شكارجي إلى أن هذه التدريبات تهدف لتقوية وتنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من إيران والصين وروسيا ومواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية، مؤكداً أن منجزات هذه التدريبات ستساعد جميع الدول في مواجهة التحديات البحرية.

في الأثناء، بحث نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: إن الطرفين تبادلا الآراء حول جدول التعاون في مكافحة الإرهاب مع التركيز على التهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية، وناقشا وضع وآفاق التعاون الروسي الإيراني في هذا المجال في الصيغة الثنائية وعلى المنصات الدولية وأولها الأمم المتحدة.

ويزور دهقاني موسكو في إطار المشاورات الروسية الإيرانية في مجال الأمن المعلوماتي الدولي.