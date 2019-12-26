تسديد الفواتير والرسوم الكترونياً بداية العام القادم

تقرر مع بداية العام الجديد البدء بدفع الرسوم والضرائب الكترونياً، وأكدت الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية أنه من خلال الربط بين مصدري الفواتير ومتقاضي الرسوم المتمثلة بالجهات العامة وبين المصارف العاملة في السوق السورية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي سيتم تسديد الرسوم والضرائب.

وأوضح مدير الشركة أيمن ملوك أن خدمات الشركة جاهزة للإطلاق بالتعاون مع الأطراف المشاركة خلال الربع الأول من العام القادم، وتم مؤخراً اعتماد آلية بدء خدمات دفع فواتير المياه والكهرباء والاتصالات ومخالفات السير والرسوم المالية وبعض معاملات مديريات النقل إلكترونياً، مشيراً إلى اكتمال المنظومة الأساسية للعمل في الشركة، فيما تتفاوت نسب الإنجاز عند الجهات الأخرى.

وأوضح أن هذه الخدمات ستمكن كافة المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية من تسديد مدفوعاتهم والتزاماتهم الكترونياً سواء فواتير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه والهاتف الثابت.

إضافة إلى رسوم المعاملات للجهات العامة الأخرى، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء التي يتكبدونها عند تسديد التزاماتهم لدى مراكز الجباية في الجهات العامة.

ولفت ملوك إلى أن المصارف ستوفر عدداً من القنوات المتاحة لديها لتمكين المواطنين من تسديد الفواتير والرسوم المترتبة عليهم، وستكون هناك قناتان أساسيتان مع بداية الإطلاق الأولى عبر الهاتف النقال من خلال تطبيقات محددة وعبر الحسابات المصرفية لديهم، أما القناة الثانية فستكون متوفرة من خلال “الانترنت بنك”، مشيراً إلى أن شركة المدفوعات الالكترونية تتمتع بمرونة القطاع الخاص، وتعمل وفق قانون الشركات رقم 2 عام 2011 وسيكون مركز الربط الرئيسي بين الجهات الحكومية العامة والخاصة لإتمام العملية بشكل كامل والإيرادات التي تحققها تسهم في رفد خزينة الدولة.

وستطلق وزارة النقل برنامج الدفع الالكتروني الشهر المقبل على أن يتم تعميم هذه الخدمة في مؤسسة مياه دمشق وريفها والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء والشركة السورية للاتصالات، إضافة إلى وزارة الداخلية ومحافظة دمشق خلال الربع الأول من العام القادم.