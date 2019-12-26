منخفض جوي قطبي بارد وهطولات مطرية متوقعة فوق معظم المناطق

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق معظم المناطق، ويكون الهطل غزيراً فوق المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وثلجياً على الارتفاعات التي تزيد على 1400 متر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة في معظم المناطق وجنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة أحياناً مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والبحر عالي ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الخميس لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً ماطراً على فترات والهطل غزيراً في المناطق الغربية والجنوبية، كما يتدنى مستوى الهطول الثلجي ليصل إلى 1200 متر خلال ساعات الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة في معظم المناطق وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والمرتفعات الساحلية، حيث تتجاوز سرعتها 75 كم /سا وجنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة إلى شديدة أحياناً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبحر عالي ارتفاع الموج.

وشهد عدد من المحافظات هطولات مطرية غزيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفق نشرة مشروع الاستمطار في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، حيث بلغت كميات الأمطار الهاطلة.. في محافظة حماة في شطحة بالغاب 23 مم وعين الكروم 8 مم والسقيلبية 5 مم، وفي محافظة طرطوس وصلت كميات الهطل في المدينة إلى 8ر11 مم والقدموس 5ر26 مم والشيخ بدر27 مم ودريكيش 11 مم وحمام واصل 20 مم وبانياس 18 مم.

فيما وصلت كميات الهطول في اللاذقية إلى 7ر6 مم وكسب 55 مم والقرداحة 33 مم ووادي قنديل 29 مم وبوقا 32 مم والبهلولية 34 مم وفي حلب منطقتي المدينة واعزاز 1 مم.

في الأثناء، أدى ارتفاع أمواج البحر نتيجة الأحوال الجوية التي تسود محافظة طرطوس منذ يومين إلى دخول المياه إلى عدد من الأزقة والحارات في الجهتين الغربية والجنوبية من جزيرة أرواد.

وبيّن مختار الجزيرة خالد بصو أن ارتفاع الأمواج تجاوز ستة أمتار، وهو أمر اعتاد عليه سكان الجزيرة، حيث يكتسح الموج كل عام المكاسر الصخرية حول الجزيرة والجدار الفينيقي المهدم، ويصل إلى المنازل والأزقة الضيقة، ويمنع حركة السكان.

وأضاف: إن الأهالي يستعدون في العادة لمثل هذه الحالات، حيث تتوافر لديهم المؤونة الكافية من الطعام والشراب لعدة أيام، كما أن المحال التجارية في الجزيرة لديها ما يكفي حاجة الأهالي من سلع تموينية وغذائية وخضار وفاكهة لحين انقضاء العاصفة مهما طالت.

وأغلقت مديرية الموانئ البحرية جميع الموانئ في اللاذقية وطرطوس أمام الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة وسرعة الرياح.