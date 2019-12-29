أوسمة الإخلاص لـ 234 أسرة شهيد في طرطوس

طرطوس- رشا سليمان

لأنهم صناع العزة والنصر والكرامة وتكريماً لبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع والذود عن الوطن قلدت محافظة طرطوس بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين أوسمة الإخلاص والميداليات التابعة لها لـ /234/ أسرة شهيد مقدمة من رئيس مجلس الوزراء لشهداء الجيش العربي السوري، وتم تكريمهم ضمن حفل أقامته المحافظة في المركز الثقافي العربي في طرطوس بحضور الرفيق د.محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس واللواء نبال بدر مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين التي أكدت أنه لولا صمود الجيش العربي السوري وتضحياته ولولا صمود أهالي الشهداء والشعب وحكمة السيد الرئيس بشار الأسد لما بقيت سورية منيعة وصامدة ضد الغزاة والإرهابيين.

ولفتت منى إبراهيم مدير دائرة الشهداء والجرحى والمفقودين في طرطوس إلى أن أسر الشهداء أمانة تركها الشهداء، ومن الواجب تكريمهم وتقديم كل ما يلزمهم من خدمات وإعانات، لأن الشهداء جاهدوا في سبيل الحق والوطن ورسموا بسلاحهم في كل يوم ألف ملحمة، فكانوا عنواناً للعطاء والكرامة.

وفي كلمة ذوي الشهداء قال والد الشهيد كنان ميا: إن أبناءنا الشهداء عاشوا في أحضاننا حتى أصبحوا في ريعان شبابهم وأثمرت جهودنا في إعدادهم فأصبحوا فرساناً مؤمنين بقضية وطنهم، ولبوا نداء الواجب في الدفاع عن عزة الوطن وكرامته، واستبسلوا في النضال، ونالوا شرف الشهادة، وهذا شرف ووسام عز وفخار نضعه تاجاً على رؤوسنا.