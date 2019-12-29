خدمات طبيّة مجانيّة في أعياد الميلاد

فتح الطبيب حسين عثمان عيادته للمرضى وأجري العمليات الجراحية مجاناً، خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، إذ يعدّه واجباً إنسانياً واجتماعياً ورداً للجميل لكل المحتفلين الذين قدموا من جانبهم الخير والمحبة لمدينتهم وأهلها، وعن مبادرته قال: عيادتي لم تكن في يوم الأيام مشروطة بثمن المعاينة، فمنذ افتتاحها كانت مجاناً للفقراء والنازحين ومن يعانون سوء الأحوال الماديّة، ذقنا وعشنا جميعاً تلك المرحلة، ونقدرها جيداً، والمبادرة رد للجميل ووفاء لمن يحتفلون بعيد الميلاد بشكل خاص، فلهم مواقف إنسانية كثيرة مع المنطقة وأهلها، وحرصي على أن تتزامن بفترة الأعياد تكريماً للمحتفلين بالدرجة الأولى ولكل الأشخاص، ومن أي منطقة كانوا، وأضاف د. عثمان: ستستمر المبادرة حتى نهاية شهر شباط المقبل بالتشخيص في عيادتي: جراحة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق، وهناك تنسيق مع المشافي حتى تكون لها مساهمة أيضاً بالمبادرة، طبعاً خلال مناسبات كثيرة سابقة أعلنتُ عن المبادرة نفسها، وبخلاف المناسبات، كانت وستبقى العيادة مجانية لكل من لا يستطيع دفع ثمن العلاج والتشخيص، فهي رسالة كنّا وسنبقى ننشدها.

عبد العظيم العبد الله