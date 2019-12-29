صورة لشجرة عيد الميلاد في الفضاء

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورة من التلسكوب سبيتزر فيها شجرة عيد الميلاد وثلج في الفضاء. يقول موقع ناسا الإلكتروني: “تقع النجوم التي على شكل بقع وردية وحمراء في الوسط، ويبدو أنها تشكلت على فترات متباعدة على طول الهياكل الخطية في تكوين يشبه العجلة أو الثلج”.السحب المكونة للنجوم هي هياكل ديناميكية، وفقا لعلماء الفلك، وصلت فقط إلى عمر 100000 عام، بمرور الوقت، سوف تختفي النجوم، الأمر الذي سيؤدي إلى تفرق “الثلج” الفضائي. وتشكل النجوم الأكثر وضوحا، والتي صنعت صورة “شجرة عيد الميلاد”، مثلثا يشبه شجرة عيد الميلاد المزينة.