عقار صيني جديد لعلاج “ألزهايمر”

تبدأ العام القادم تجارب سريرية في الولايات المتحدة وأوروبا على عقار صيني تمت الموافقة عليه حديثا لعلاج “الزهايمر”، وذلك في مسعى لتوثيق الدواء الأول الذي تتحدث عنه الصين لعلاج المرض العضال. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن “لي جينخه”، نائب رئيس شركة “شنغهاي جرين فالي للمستحضرات الدوائية”، القول إنه يجري التخطيط لاختبار العلاج على نحو 2046 مريضا في مرحلة خفيفة إلى متوسطة من مرض “الزهايمر” في مئتي موقع بأمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا-المحيط الهادئ، لمدة 18 شهرا.

وأعلنت الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين الشهر الماضي موافقة مشروطة على عقار “أوليجومانيت”. وبدأ طرح العلاج للبيع اليوم. ووفقا للنشرة الطبية المرفقة، فإن المرضى سيحتاجون إلى ثلاث كبسولات مرتين في اليوم. وأعلنت “جرين فالي” خططها الجديدة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين، وذلك بعد نحو شهرين من تصدرها عناوين وسائل الإعلام حول العالم بإعلانها الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين على أول علاج جديد لمرض “الزهايمر” يتم الإعلان عنه منذ 17 عاماً وأعلنت الشركة أنها تعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار على مدار الأعوام العشرة القادمة من أجل تنفيذ هذه المتطلبات، بما في ذلك إجراء تجارب على المستوى العالمي.