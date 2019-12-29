قواعد جديدة لاستخدام ماسنجر

قررت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تشديد قبضتها على تطبيق المحادثة التابع لها ماسنجر، حيث لم يعد في مقدور أي مستخدمين جدد استخدام تطبيق المحادثة الفورية ماسنجر بدون وجود حساب خاص بهم على الشبكة، وهو ما يعني إجبار هؤلاء المستخدمين على الكشف عن هويتهم أمام المستخدمين الآخرين. وقالت متحدثة باسم فيسبوك في بيان إن الأغلبية الساحقة من المستخدمين، يستخدمون تطبيق الماسنجر من خلال موقع فيسبوك ونحن نريد تبسيط هذه العملية، من خلال ربط إنشاء الحساب الجديد على الماسنجر بحساب فيسبوك، في الوقت نفسه، فإن الحسابات الحالية على تطبيق ماسنجر، والتي لا ترتبط بحساب فيسبوك لن تحتاج إلى إجراء أي تغيير في الوقت الحالي. وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن فيسبوك كانت قد بدأت في 2015 السماح للمستخدمين بإنشاء حساب على الماسنجر باستخدام رقم هاتف محمول ودون الحاجة إلى وجود حساب لهم على فيسبوك نفسها. يذكر أن هذا التغيير يأتي في الوقت الذي تستعد فيه شبكة فيسبوك إلى توثيق علاقة الماسنجر بالخدمات الأخرى التابعة لها مثل إنستجرام لتبادل الصور وواتس آب للتواصل الاجتماعي. وذكرت شركة فيسبوك أن الاتصالات بين الخدمات الثلاث واتس آب وإنستجرام وماسنجر، ستكون مشفرة تماما بحيث لا يمكن لأي طرف ثالث غير المرسل والمستقبل رؤية الرسالة. وأضافت أنها ستسعى إلى ضمان أقصى قدر من الخصوصية للمحادثات على هذه الخدمات. وقال مارك تسوكربيرج الرئيس التنفيذي لشبكة فيسبوك ومؤسسها في وقت سابق من العام الحالي “أعتقد أن المستقبل سيكون للخصوصية.. هذا هو الفصل الثاني لخدماتنا”.