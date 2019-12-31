أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات مع أول أيام السنة الجديدة

تشهد بداية العام الجديد منخفضاً يبدأ غداً الأربعاء في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، ليشمل الخميس باقي المناطق، ويستمر حتى الأحد حاملاً أمطاراً غزيرة وثلوجاً بحسب الأرصاد الجوية.

وفي تصريح لـ سانا بيّن الراصد الجوي شادي جاويش أن المنخفض الجوي السطحي الذي يسيطر حالياً على المنطقة سينتهي اليوم بهطول أمطار متفرقة خفيفة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، بينما يكون الجو بمدينة دمشق والمناطق الجنوبية غائماً جزئياً مع أجواء باردة.

وتزداد الفعالية الجوية، حسب جاويش، مساء غد الأربعاء، حيث يبدأ منخفض جديد مع تسرب رياح قطبية المنشأ باتجاه وسط المتوسط وشمال إفريقيا تحمل هطولات مطرية غزيرة وثلوجاً فوق المرتفعات الجبلية التي تتجاوز الـ 1400 متر وبسبب تمددها من شمال إفريقيا تتعدل كتلة الهواء من شديدة البرودة إلى باردة نسبياً، وأوضح أن تأثير المنخفض يبدأ على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، ويشمل باقي المناطق صباح الخميس، ويستمر إلى الأحد القادم، حيث تصبح الهطولات الثلجية متوقعة على ارتفاع 1100 متر.

وفي هذا السياق، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في محافظة اللاذقية بحدوث انجرافات وانهيارات طرق بأنحاء عدة من المحافظة، كما غمرت مياهها بعض الأراضي الزراعية المحاذية لطريق الشاطئ الأزرق، ووصلت إلى الطريق العام، ما أدى إلى اختناقات في الفوهات المطرية.

أمين عام المحافظة ذكر أن آليات وعناصر شركة الصرف الصحي ومؤسسة المياه والدفاع المدني ومديرية الموارد المائية وعمال دائرة الخدمات الفنية والصيانة في مجلس المدينة توجهوا إلى طريق الشاطئ الأزرق على الفور، ويعملون على معالجة هذه الاختناقات، ولفت إلى حدوث انهيارات طرقية عند مدخل قرية القريمانية والطريق الواصل من مقبرة البهلولية باتجاه جبل رأس عوج وطريق باتجاه روعة الوادي مزرعة الشيخ خليل وفي طريق قرية الزوبار بريف اللاذقية، ما تسبب بقطع جزئي لبعض هذه الطرق، حيث عملت آليات الخدمات الفنية على معالجتها.

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة بانسداد مجاري المياه في قرى الحكر بالصنوبر والحمراء وحرف الأصيل وبخضرمو وبسيسين وفي كرسانا ورأس ابن هانى والهنادي والبصة بريف اللاذقية.

وبيّن مدير الموارد المائية باللاذقية أن العمال والآليات توجهوا إلى المواقع المذكورة لتعزيل مداخل ومخارج العبّارات بما يسمح بانسيابية المياه، مشيراً إلى أنه تم خلال الأيام الماضية وقبل موجة الأمطار الأخيرة تعزيل مداخل ومخارج 160 عبّارة مياه بطول إجمالي نحو 30 كم في أرجاء المحافظة كان آخرها سبعة مواقع في قرية السرسكية بريف اللاذقية، وذلك للتخفيف من حالات انسداد العبّارات وحدوث فيضانات.

وبلغت كمية الأمطار الهاطلة في اللاذقية 106 مم حسب نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.