إسقاط طائرتي تجسس لقوى العدوان السعودي في اليمن

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليمنية، أمس، طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان السعودي في مديرية حيران بحجة، هي الثالثة خلال يوم واحد. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تصريح: “إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة التجسسية في منطقة الطينة بمديرية حيران”، موضحاً أن إسقاطها تم بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء اليمن، وأكد أن أجواء اليمن لم تعد مستباحة، وأن هذا الاستهداف يعتبر تدشيناً لعام الدفاع الجوي.

يذكر أن عمليات الدفاع الجوي اليمنية خلال العام الحالي بلغت 237 وأدت إلى إسقاط 69 طائرة لتحالف العدوان، منها 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع و53 طائرة تجسسية.

في الأثناء، واصلت قوى العدوان السعودي على اليمن قصف منازل ومزارع المواطنين في محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة، واستحداث التحصينات القتالية، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر أمني بالحديدة: “إن أغلب مناطق جنوب المحافظة تعرّضت لقصف بقذائف الهاون وصلت إلى 36 قذيفة”، ولفت إلى “أن طائرات العدوان الحربية حلّقت بكثافة في أجواء المحافظة”، وأكد استهداف منازل المواطنين في حارة الشهداء بمديرية الحالي بأربعة صواريخ كاتيوشا من قبل قوى العدوان، وأشار إلى أن “جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان استحدثت تحصينات جديدة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه”.

وأفاد المصدر أن “قوى العدوان قصفت بأربع قذائف هاون مديرية حيس وبثماني قذائف مدفعية شمال شرق قرية الشعب وشمال قرية مغاري بمديرية حيس”، وذكر أن قوى العدوان قصفت مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر من 35 صاروخ كاتيوشا وقذيفة هاون، ومشطت بالعيارات الرشاشة بشكل مكثّف، كما قصفت بثماني قذائف هاون قرية الشجن وبتسع قذائف هاون شمال قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.

في المقابل أحبطت القوات المسلّحة اليمنية هجوماً واسعاً لقوات التحالف باتجاه عدد من المواقع في منطقة مريس بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

في سياق آخر، حمّلت وزارة الصحة في حكومة صنعاء، الأمم المتحدة مسؤولية سلامة الكادر الصحي الذي يعالج المصابين بالأمراض المُعدية، ولا سيّما انفلونزا الخنازير، وذلك لعدم تأمين المنظّمات المعنية الجرعات الكافية لتحصين العاملين في المجال الصحي من العدوى والمرض.

الوزارة كانت قد طالبت بتوفير 10 آلاف جرعة لتحصين مقدمي الخدمات الصحية، ولم يصل منها سوى 1200 جُرعة فقط.

يذكر أن وزارة الصحة في حكومة صنعاء باليمن أعلنت الأحد الماضي تسجيل 1600 حالة مشتبه بإصابتها بانفلونزا الخنازير، وذلك بعد وفاة نحو 50 حالة بسبب الوباء.