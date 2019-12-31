الجيش الجزائري: سنظل بالمرصاد لأعداء الوطن

في أول ظهور له بعد تكليفه برئاسة أركان الجيش الجزائري الشعبي بالنيابة، قال اللواء سعيد شنقريحة، خلال ترؤسه اجتماع لقادة القوات بمقر قيادة الأركان: إن البلاد اجتازت مرحلة حساسة تعرّضت خلالها الجزائر لمؤامرة خطيرة.

وخلال الاجتماع، لفت شنقريحة إلى أن المؤامرة كانت تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة، وتسعى إلى تحييد المؤسسات الدستورية، والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف، لكن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطّنت للمؤامرة، وسيّرت المرحلة بحكمة وتبصّر، عبر تمكين المؤسسات من أداء مهامها في أحسن الظروف. وأوضح اللواء شنقريحة أن الجيش سهر على مرافقة المسيرات السلمية وحمايتها دون أن تراق قطرة دم واحدة، مشدداً على أن قواته ستبقى مجندة في خدمة الوطن، ولن نتخلى عن التزاماتها الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال.

وقال شنقريحة في أول كلمة له منذ توليه منصبه خلفاً لرئيس الأركان السابق قايد صالح: إن الجيش الجزائري “سيظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن، وكل من يحاول المساس بسيادتنا ووحدتنا الوطنية”، في ظل الإصرار على البقاء في ظل الشرعية الدستورية.

وختم قائلاً: “لقد ساهم الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب مصالح الأمن، في إنجاح تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وشفافة، وتأمين العملية الانتخابية وضمان جو من الهدوء والطمأنينة”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد خلال أدائه اليمين الدستورية في 19 من الشهر الحالي موقف بلاده الرافض لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، وأشار إلى أن الإجراء الأول الذي سيتخذه في منصبه يكمن في “إطلاق مشاورات حول تعديلات دستورية عميقة” لطرحها على استفتاء شعبي عام، وأضاف: إن الوقت حان لتكريس الالتزامات التي تمّ تقديمها خلال الحملة الانتخابية دون إقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية، مشدداً على أنه سيعمل مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة.

وتابع تبون: إن قانون مكافحة الفساد يبقى ساري المفعول، لكننا سنواصل في حملة مكافحة الفساد والمفسدين، مؤكداً أنه سينحاز دوماً للشباب وإدماجهم الفعلي في الحياة الاقتصادية، وأن الحكومة الجديدة ستتضمن في تشكيلتها شباباً تتراوح أعمارهم بين 26 و27 سنة، وأشار إلى أن السياسة الخارجية للبلاد تقوم على “مبدأ المعاملة بالمثل”.

يُذكر أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي أعلن في وقت سابق فوز تبون بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 85.15 بالمئة من الأصوات.