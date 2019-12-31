الخارجية اللبنانية: غصن دخل إلى لبنان بشكل شرعي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن كارلوس غصن المدير السابق لتحالف رينو نيسان لصناعة السيارات دخل إلى لبنان بشكل شرعي، مشيرة إلى أن ظروف مغادرته اليابان والوصول إلى بيروت شأن خاص به.

وقالت في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن لبنان وجّه إلى الحكومة اليابانية منذ سنة عدة مراسلات رسمية بخصوص غصن، لكنها بقيت من دون أي جواب، وتم تسليم ملف كامل عنها إلى مساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام.

ولفتت الوزارة إلى عدم وجود أي اتفاقية مشتركة بين لبنان واليابان للتعاون القضائي أو الاسترداد، مؤكدة في الوقت ذاته حرص بيروت على العلاقات الجيدة مع طوكيو.

بدورها، المديرية العامة للأمن العام في لبنان أكدت أن غصن دخل لبنان بصورة شرعية، ولا يتطلب الأمر اتخاذ أي إجراءات بحقه.

وجاء في بيان مقتضب لها: كثرت في اليومين الماضيين التأويلات حول دخول المواطن اللبناني كارلوس غصن إلى بيروت، وإنه يهم المديرية أن تؤكد أن المواطن المذكور دخل إلى لبنان بصورة شرعية، ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية.

وكان غصن الذي كان ينتظر المحاكمة في اليابان قد ألقي القبض عليه بعد هبوط طائرته الخاصة في مطار بطوكيو في الـ 19 من تشرين الثاني 2018 ويواجه أربع تهم تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.

وقد غادر اليابان متجهاً إلى لبنان مساء الاثنين من دون الكشف كيف تمكّن من ذلك، حيث كان يخضع لقيود صارمة على تنقلاته مفروضة بأوامر قضائية.