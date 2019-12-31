صباغ إلى طهران الشهر القادم

دمشق- البعث:

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه السفير الإيراني بدمشق جواد تركابادي أمس عمق العلاقات السورية الإيرانية التي تطورت على جميع المستويات ولا سيما خلال الحرب الإرهابية على سورية.

وشدد صباغ على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشعب ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني، منوهاً بوقوف الدول الصديقة والحليفة ولا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب سورية في وجه جميع المؤامرات التي تستهدفها. وتلقى رئيس مجلس الشعب من السفير الإيراني دعوة من الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني لزيارة إيران الشهر القادم لتعزيز العلاقات البرلمانية والتنسيق المشترك في المحافل الدولية.

من جانبه أكد السفير الإيراني أن الشعب السوري هو وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله، مشدداً على رفض بلاده للعدوان التركي على سورية والتأكيد على وحدة التراب السوري، مبيناً في السياق ذاته أن إيران لا تساوم على المبادئ وخصوصاً في علاقاتها مع الأشقاء السوريين.

ولفت إلى تطور العلاقات الإيرانية السورية والذي انعكس مؤخراً بإبرام الكثير من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات، منوهاً بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بمواجهة الإرهاب.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس الشعب والمستشار السياسي في السفارة الإيرانية بدمشق.