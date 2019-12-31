149 شهيداً فلسطينياً بينهم 33 طفلاً خلال عام

اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي نابلس والخليل وبلدة بيت دقو في القدس المحتلة، واعتقلت أربعة فلسطينيين، كما جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

في سياق متصل، أفاد الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك بأن أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019 بلغت 29610 مستوطناً، وذلك تحت حماية الآلاف من قوات الاحتلال وعناصر المخابرات التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني الذي كان قائماً للمسجد”.

وأكد الشيخ الخطيب في بيان صحفي أن كافة المؤشرات والمعطيات تدل على تصاعد في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه خلال هذا العام عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة، والتي تشكّل في حد ذاتها مساساً بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وشدّد الخطيب على إصرار دائرة الأوقاف الاسلامية على مواجهة كافة الإجراءات والانتهاكات ضد المسجد الأقصى، داعياً الشعب الفلسطيني إلى التمسك بالوحدة ورص الصفوف في مجابهة كافة الأطماع المحدقة.

وفي بلدة سلوان بالقدس، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جرّاء اعتداء قوات الاحتلال، وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في سلوان، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاقها الرصاص الحي، ما أدى الى إصابة عدد منهم بجروح.

كما نكّلت قوات الاحتلال بالفتى آدم أبو رموز “17 عاماً”، من حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس خلال اعتقاله، وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تايه بأن جنود الاحتلال اعتدوا على الفتى أبو رموز بالضرب المبرح قبل اعتقاله، عقب اندلاع مواجهات في الحي، وأضاف: “إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلّف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، دون أن يبلّغ عن إصابات”.

في الأثناء، أفاد التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين بأن 149 شهيداً، بينهم 33 طفلاً ارتقوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر هذا العام.

وأوضح التجمع أن 112 شهيداً ارتقوا جراء غارات طيران الاحتلال على القطاع و37 شهيداً جراء اعتداءات قوات الاحتلال على مدن وبلدات الضفة الغربية. ولفت البيان إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت هذا العام جثامين 15 شهيداً ليرتفع العدد الإجمالي لجثامين الشهداء المحتجزة لديها إلى 306.