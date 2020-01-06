مبعوثاً خاصاً للرئيس الأسد.. اللواء مملوك يزور طهران ويلتقي شمخاني بتكليف من الرئيس الأسد.. عزام يعزي باستشهاد الفريق سليماني وكوكبة من رفاقه المقاومين

مبعوثاً خاصاً للسيد الرئيس بشار الأسد، زار اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني طهران، والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ونقل اللواء مملوك خلال اللقاء تعازي الرئيس الأسد الحارّة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعباً، باستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

ودار الحديث حول التنسيق المشترك بالمرحلة المقبلة، مع التأكيد على أن استشهاد الفريق سليماني لن يزيد البلدين إلا تمسّكاً بالثوابت وبالنهج المشترك، الذي أثبت صحته على مدى السنوات السابقة.

وبتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد، قدّم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام التعازي، أمس في مقر السفارة الإيرانية بدمشق، باستشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس وكوكبة من رفاقه المقاومين من إيران والعراق الشقيق.

وسجّل الوزير عزام كلمة في سجل التعازي نقل فيها تعازي الرئيس الأسد والشعب السوري وأصدق مواساته إلى سماحة السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وإلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني وعوائل الشهداء.

وقال عزام في كلمته: إن رحيل الشهيد الذي أنار منارة المقاومة، والانتصار في كل مهمة قام بها هو عنوان ونبراس لجميع الشرفاء في هذه المنطقة، وإن ذكره سيبقى راسخاً في ضمير الشعب السوري ورفاقه في الجيش العربي السوري الذين رافقهم في مقارعة الإرهاب، وسيبقى اسمه نبراساً لشباب المقاومة من بعده، وكابوساً للإرهاب وقوى الاستكبار العالمي، وشعلة تهدي الشعوب المنادية بالدفاع عن سيادتها واستقلالها.

وفي تصريح للصحفيين أوضح الوزير عزام أن العدوان الأمريكي الغاشم الذي أدى إلى استشهاد الفريق سليماني على أرض العراق الشقيق انتهاك للقانون الدولي وضرب لكافة القواعد والأعراف الدبلوماسية، وأكد أن استشهاد الفريق سليماني ورفاقه خسارة كبيرة لكافة الشعوب المدافعة عن سيادة أراضيها.

بمشاركة رسمية وشعبية.. مجلس عزاء

كما أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق مجلس عزاء. وشارك في تقديم التعازي المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان ومعاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان وسماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون ومدير الإدارة السياسية اللواء حسن حسن وعدد من ضباط الجيش العربي السوري والجيش الروسي وقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وعلماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي وعدد من أعضاء مجلس الشعب.

الدكتورة شعبان أكدت في تصريح للصحفيين خلال مشاركتها في تقديم واجب العزاء أن الشهيدين الفريق سليماني والمهندس يمثّلان ضمير الشعوب والإنسانية، وهما في الميدان من أشد الناس الذين وقفوا في وجه القوى الإرهابية التكفيرية، لافتة إلى أن الشعبين السوري والعراقي مدينان لهما بما قدّماه لشعبينا ضد هذا الإرهاب، فهما لم يكونا شهيدي المنطقة فقط، وإنما شهيدا الحق والدفاع عن الحق والشعوب والعدالة في وجه الظلم في كل مكان من العالم.

من جانبه أوضح الدكتور سوسان أن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الأمريكي تمثّل أبشع أشكال إرهاب الدولة الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد الشعوب الحرة في العالم، فهم مارسوا الإرهاب بالأصالة بعد أن مارسوه بالوكالة عبر أدواتهم الإجرامية، مبيناً أن “استهداف القائد سليماني ورفاقه استهداف للقيم والرموز التي نذر حياته دفاعاً عنها، لكنهم سيرون أن دماء الشهيد ستكون نوراً ومنارة لكل الأحرار والمقاومين في العالم، وستتقد جذوة المقاومة أكثر من أي وقت مضى لتحرق الأعداء والمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة”.

مدير الإدارة السياسية أشار إلى مكانة الشهيد سليماني ودوره، مؤكداً أن نهج المقاومة مستمر، وسيكون بزخم أكبر وعزيمة أشد حتى تحقيق النصر.

نائب رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش أكد أن الشعب السوري لن ينسى وقوف الفريق سليماني مع الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب.

النائب الكويتي السابق ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبد الحميد دشتي أشار إلى دور القائد سليماني في ميادين الحرب ضد الإرهاب، مبيناً أن أي كلمات لا توفي الشهيد ورفاقه حقهم.

من جانبه وصف الشيخ إبراهيم شعبان من صحنايا استهداف الشهيد ورفاقه بالعمل الجبان، مؤكداً أن محور المقاومة عصي على الأعداء، وسوف يتغلّب على كل المؤامرات، وينتصر بقوة قياداته وشعبه الصامد.

الشيخ أيمن أحمد رئيس الهيئة الاجتماعية في السيدة زينب بيّن أن استهداف الفريق قاسم سليماني وأصدقائه جاء نتيجة دورهم النضالي في دحر المشروع الصهيوأمريكي، فلجأ الأعداء إلى هذه الوسيلة الخسيسة، التي تعتبر خرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ولحقوق الإنسان.

بدوره أعرب القائم بأعمال السفارة الإيرانية بدمشق علي رضا آيتي عن شكره للمشاركين في تقديم التعازي على مشاعر الوفاء للشهيد، لافتاً إلى أن جريمة اغتيال الفريق سليماني ورفاقه المقاومين تشكّل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقانون الدولي، داعياً شعوب المنطقة إلى الوقوف جنباً إلى جنب في وجه الحرب التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعالها.