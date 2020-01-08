إسقاط طائرة تجسس لتحالف العدوان السعودي في الجوف

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسس مقاتله في أجواء محافظة الجوف، وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان: إن الطائرة من نوع “سي اتش 4″، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية، وتم إسقاطها بواسطة صاروخ أرض جو سيكشف عنه في وقت لاحق، مشيراً إلى أن هذه الطائرة هي الثالثة من نوعها التي يتم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية، لافتاً إلى أن العام الحالي سيكون عام الدفاع الجوي. في الأثناء، قُتل عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي، وأصيب آخرون خلال قصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني استهدف تجمعاتهم في مديرية حرض بمحافظة حجة، وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية والمدفعية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في مديرية حرض، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. كما أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخاً باليستياً نوع بدرP على تجمعات لقوات تحالف العدوان في معسكر الصدرين بمدينة الضالع، وأسفر هذا الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف قوات تحالف العدوان.

في غضون ذلك، كثّفت قوى تحالف العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن طيرانه سلسلة غارات على جيزان خلال بداية الأسبوع، وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بخمس قذائف هاون مع تمشيط مكثّف بالعيارات المختلفة تجاه الجبلية بمديرية التحيتا، كما قصفت بالهاونات تجاه شمال شرق وشمال غرب حيس.