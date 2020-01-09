ثلوج على المرتفعات وأمطار في معظم المحافظات أغزرها في بوقا باللاذقية

شهدت معظم المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجّل أغزرها في بوقا باللاذقية، حيث وصلت إلى 147 مم، ووادي قنديل 95 مم، واللاذقية 92 مم، والبهلولية 70 مم، وكسب 62 مم.

وأدت الهطولات المطرية الغزيرة إلى تشكّل السيول وحصول اختناقات في الفوهات المطرية في عدد من الشوارع والأحياء في اللاذقية، وإلى غمر الأراضي الزراعية في مناطق دمسرخو ورأس شمرا وفديو واتستراد اللاذقية كسب وطريق الشاطئ الأزرق، إضافة إلى دخول المياه منازل المواطنين في عدد من المناطق.

وكانت الهطولات المطرية أدّت أمس الأول إلى حدوث انهيارات ترابية محدودة تمت معالجتها من الجهات المعنية.

وأدّت الأمطار الغزيرة أيضاً إلى اختناقات في تصريف المياه بعدد من شوارع مدينة اللاذقية، ومنها أمام المرفأ ومديرية الجمارك ودوار الأزهري وطريق الشاطئ، فيما لفت أحد سكان قرية مروج دمسرخو، الذي قدّم المساعدة لطواقم العمل، إلى أن المنطقة بشكل عام منخفضة، ومع كل هطولات مطرية غزيرة وخاصة مع امتلاء السدود والأقنية المحيطة بها، تعاني من غمر المياه لمساحات واسعة من الأراضي، فيما أشار مواطن ثانٍ إلى أن المياه دخلت بيوت بعض أهالي القرية، وتضررت أملاكهم وأثاثهم.

وأدت الأمطار أيضاً إلى انهيارات ترابية واسعة امتدت إلى مساحة وصلت إلى 7 دونمات تقريباً في بلدة فديو، ما تسبب بهدم منزل من ثلاث طبقات ومدجنة، دون وقوع إصابات، فيما تقوم الجهات المعنية بتنظيم وحصر الأضرار في الانهيارات وأسبابها.

وفي القنيطرة، بدأت آليات المديريات الخدمية أعمال إزالة الثلوج وفتح الطرق في بلدات وقرى ريف المحافظة الشمالي، فيما لفت رئيس مجلس بلدة حضر إلى أن سماكة الثلوج تراوحت بين 15و25 سم عند سفوح جبل الشيخ وفي حي المرج من البلدة.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة خاصة على المناطق الشمالية والغربية، كما يحذّر من تشكّل السيول، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1100 متر.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً فوق المناطق الساحلية وجنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في المناطق الشرقية والشمالية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة اليوم أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر على فترات، ويكون الهطل غزيراً أحياناً، وخاصة على المناطق الجنوبية والغربية، وثلجياً على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر في القلمون والحرمون وجبل العرب.

وفي الجوار، اشتدت العاصفة المطرية والثلجية التي تجتاح لبنان، حيث تساقطت الثلوج بكثافة في مناطق الجنوب والمرتفعات في الشمال.

وأفادت غرفة التحكم المروري بأن عدة طرق قطعها تراكم الثلوج منها كفر ذبيان وحدث بعلبك مربين والهرمل ترشيش وزحلة، فيما طريق ضهر البيدر سالك أمام سيارات الدفع الرباعي والمجهزة بسلاسل معدنية.

كما أدى تساقط الثلوج إلى عزل عدد من قرى العرقوب، بينما أدت السيول إلى ارتفاع منسوب نهري الحاصباني والوزاني، كما أغرقت الأمطار الحقول في وادي خنسا والماري وعين عرب، وألحقت أضراراً فادحة بالمزروعات، في حين اقتلعت الرياح العاتية بعض الخيم البلاستيكية.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في الطيران المدني اللبناني أن منخفضاً جوياً مصحوباً بكتل هوائية باردة يؤدي إلى تساقط أمطار وثلوج على الجبال دون الـ 1000 متر، ويسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الجمعة، حيث ينحسر تدريجياً.