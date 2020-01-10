اليوم: البرودة شديدة ليلاً.. والأحد منخفض  جديد

بعد أمطار وثلوج منخفض اليومين الماضيين، تستقبل سورية والمنطقة منخفضاً جوياً شديد البرودة مساء الأحد، ترافقه كتلة هوائية قطبية المنشأ، فيما توقّعت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرتها أمس، أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات، ويكون الهطل غزيراً، أحياناً وخاصة على المناطق الغربية والجنوبية، وثلجياً على المرتفعات الجبلية، التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر، ويتدنى مستوى الهطل الثلجي خلال ساعات الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وخلال اليوم، تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، وتضعف الفعالية الجوية بدءاً من ساعات بعد الظهر، ويكون الجو غائماً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر على المنطقة الجنوبية، وأوضح الراصد الجوي شادي جاويش أن المنخفض الجوي المرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة الذي يسيطر حالياً على المنطقة سيستمر خلال الـ 24 الساعة القادمة مع تأثير أكبر على المنطقة الجنوبية بسبب تحركه باتجاه الجنوب، ويضعف تدريجياً بدءاً من صباح الجمعة، ليتلاشى نهائياً خلال ساعات بعد الظهر والمساء.

ولفت إلى أن الوضع سيبقى مستقراً يومي السبت والأحد، والأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل ودرجات حرارة تلامس الصفر المئوية في معظم المناطق، وتصل إلى ناقص 3 و4 في المناطق الجبلية مع تشكل الصقيع، وتوقّع أن يبدأ تأثير منخفض جوي جديد مرفق بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة مساء الأحد على المنطقة الساحلية، ويمتد يوم الاثنين إلى باقي المناطق، ويستمر من 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى مع هطولات مطرية غزيرة في معظم المناطق وثلجية على الـ 900.

في الأثناء، أدى المنخفض الحالي إلى تراكم الثلوج بكميات كبيرة في مناطق جبلية من محافظتي السويداء والقنيطرة، وترافقت مع سيول في معظم المناطق، حيث تواصل آليات المديريات الخدمية في محافظة القنيطرة لليوم الثاني أعمال إزالة الثلوج من بلدة حضر وتسليك قنوات تصريف مياه الأمطار في كافة بلدات وقرى المحافظة.