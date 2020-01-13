فوز ثمين لمنتخبنا الأولمبي على اليابان في كأس آسيا

متابعة- عماد درويش:

حقق منتخبنا الأولمبي، تحت 23 سنة، فوزاً تاريخياً على حساب منتخب اليابان بهدفين لهدف، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لنهائيات آسيا التي تستضيفها تايلاند، والمؤهّلة لأولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

منتخبنا دخل المباراة بشكل مختلف عن المباراة الأولى من خلال خطة اللعب “4-5-1” مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي كانت منتجة للغاية، حيث لم تمض الدقائق العشر الأولى حتى تقدّم منتخبنا بالهدف الأول عن طريق عبد الرحمن بركات، الذي سجّل لنا من ضربة جزاء، تراجع بعدها منتخبنا للمواقع الدفاعية، ما سمح لليابانيين بفرض سيطرتهم على وسط الملعب، وسنحت لهم أكثر من فرصة للتسجيل، إلا أن خط الدفاع ومن ورائه حارسنا الغنام وقفوا سداً منيعاً أمام الهجوم الياباني، إلا أن هفوة دفاعية واحدة كلّفتنا تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 عبر يوكي سوما، الذي سدّد كرة قوية من على حافة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى منتخبنا.

في الشوط الثاني استمر الحال على ما هو عليه: هجوم ياباني كاسح ودفاع مستميت من منتخبنا، فسنحت لليابان عدة كرات خطرة تصدّى لها دفاعنا والغنام، ومع التبديلات الناجحة التي أجراها مدربنا أيمن الحكيم تغيّر أداء وأسلوب منتخبنا، وشهدنا وصولاً أكثر للاعبينا للمرمى الياباني حتى الدقيقة 88، ومن هجمة منسقة وصلت الكرة لعلاء الدالي، فساقها من منتصف الملعب، وواجه حارس اليابان، وسجّل هدف الفوز الغالي الذي منحنا النقاط الثلاث.

ولحساب المجموعة نفسها تعادلت السعودية مع قطر سلباً من دون أهداف.

وكان منتخبنا تعادل مع منتخب قطر بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى، التي شهدت فوز السعودية على اليابان بهدفين لهدف.

بهذه النتيجة ارتقى منتخبنا لصدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، متقدّماً بفارق الأهداف على منتخب السعودية، الذي سيواجهه يوم الأربعاء المقبل، حيث يكفي منتخبنا التعادل بأي نتيجة لبلوغ الدور الثاني، يليهما منتخب قطر بنقطتين، وأخيراً اليابان دون أي نقطة.

تشكيلة منتخبنا ضمّت: وليام غنام، فارس أرناؤوط، يوسف الحموي، يوسف محمد، خالد كردغلي، كامل حميشة “زيد غرير”، عبد القادر عدي “علاء الدالي”، خليل إبراهيم، زكريا حنان، محمد الحلاق “أنس عاجي”، عبد الرحمن بركات.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.