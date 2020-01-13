وفد حكومي برئاسة المهندس خميس يصل إلى طهران

وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء أمس وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزير الدفاع العماد علي أيوب لتقديم واجب العزاء باستشهاد الفريق قاسم سليماني، والتضامن مع الشعب الإيراني.

ومن المقرّر أن يلتقي الوفد الحكومي كبار المسؤولين الإيرانيين، ويبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها على كافة الصعد، وكذلك التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب مصادر متطابقة.

وكان في الاستقبال في المطار وزير الطرق وبناء المدن رئيس الجانب الإيراني في اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي بين إيران وسورية محمد إسلامي، وحميد رضا دهقاني مستشار وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحسن شاه حسيني رئيس دائرة سورية في الخارجية الإيرانية، وسفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود.