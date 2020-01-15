اليوم.. التصويت على قرار إحالة اتهامات لترامب إلى مجلس الشيوخ

أعلن مجلس النواب الأمريكي عزمه التصويت اليوم على قرار إحالة اتهامات رسمية للرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته إلى مجلس الشيوخ، ليقترب بذلك خطوة أخرى نحو محاكمة الأخير.

وقال عضو مجلس النواب الديمقراطي هنري كويلار: إن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي ستعلن أيضاً خلال جلسة التصويت أسماء فريق المديرين الديمقراطيين الذين سيترأسون الادعاء في محاكمة ترامب، ولفت إلى أن التصويت الذي يجري سيسمح لمجلس الشيوخ بدء المحاكمة في وقت قريب قد يكون خلال الأسبوع الجاري.

وكانت بيلوسي أكدت أمس الأول أن جلسات الاستماع في التحقيق المتعلق بمساءلة ترامب توصلت إلى أدلة تكفي لعزله في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ. وسيسمح التصويت في مجلس النواب بأن يبدأ مجلس الشيوخ بمحاكمة ترامب يوم الخميس المقبل، لكن الأيام الأولى من المحاكمة ستكون مكرّسة لأداء المشاركين القسم وقراءة مادتي الاتهام المرفوعتين ضد ترامب، وبالتالي لن يبدأ الاستماع إلى مداخلات المشرعين قبل الأسبوع المقبل على الأرجح.

تجدر الإشارة إلى أن عزل ترامب من منصبه، بتهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس، سيتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.