الجهاد يشكو الظلم التحكيمي في مستهل الدوري

لم يرض لاعبو وكادر رجال نادي الجهاد عن نتيجة مباراتهم الافتتاحية في دوري الدرجة الأولى ضد منافسهم التضامن، وتحديداً عن مستوى التحكيم الذي كان سبباً لخسارة فريقهم بنقطتين مهمتين في مشواره الصعب، المشرف على فريق الجهاد الكابتن ماجد زبير أشار “للبعث” لكمية الأخطاء التحكيمية التي قلبت المجريات قائلاً: كل من كان في الملعب شاهد الخطأ الذي ارتكب علينا، وسجل المنافس هدفاً له في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، الخطأ كان لنا وليس علينا، لم نستوعب ذلك القرار وآثاره السلبية، بالإضافة إلى أمور كثيرة حصلت في الملعب، لم نجد فيها عدالة بين الفريقين، ليس من مهامنا مناقشة أمور التحكيم، لكننا تأثرنا بحجم الأخطاء بحق فريقنا، المهم أن لاعبينا كانوا كباراً وقدموا مستوى أكثر من رائع وهم بأعمار صغيرة ومن فئة الشباب، نأمل الدعم من القيادة الرياضية ليكون هؤلاء الشباب أساس المستقبل الجميل لنادينا، وحالياً في مكان إقامتنا في اللاذقية نقنن كل برنامج عملنا اليومي حتى ننهي مبارياتنا دون أزمة مالية، وهناك مبادرات ذاتية من المحبين والكادر لنمضي حتى نهاية المرحلة الحالية، نختلف عن كل أندية القطر من حيث الحالة المالية السيئة، رغم كل ذلك نعمل ليعود الجهاد كما كان رقماً صعباً بين الكبار بهمة وحيوية هؤلاء الشباب.

من جهة أخرى وحسب مصادر”البعث” تواصل مجلس الإدارة مع اتحاد كرة القدم لإيصال شكواه، حيث يأمل منه متابعة المباراة وأحداثها وتفاصيلها التحكيمية لإعادة الحق لأصحابه، خاصة أن إدارة الجهاد قدمت تحفظها على حكم اللقاء، وطالبت بتغييره، لكنه لم يستجب وحدث ما كان يخشاه نادي الجهاد.

جمهور النادي شاطر إدارته شكواه من ظلم قضاة الملاعب، وطالب اتحاد كرة القدم بمتابعة ظلم الحكم حسب كلامهم، رغم أن عدداً كبيراً من جمهور الجهاد أكد بأن الموضوع سيمر مرور الكرام، ولن يأخذ ناديهم حقهم من اتحاد الكرة، فتجاربهم مع مرارة الحكام ليست وليدة اليوم.

عبد العظيم العبد الله