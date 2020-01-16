الدوريات الأوروبية.. قمة منتظرة بين الليفر واليونايتد في انكلترا ولقاء صعب للريال في اسبانيا

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهتين قويتين لهذا الأسبوع: الأولى في الدوري الانكليزي، حيث يستضيف ليفربول متصدر الدوري خامس الترتيب العام مانشستر يونايتد لحساب الجولة الثالثة والعشرين، وعلى الرغم من الفارق الكبير في النقاط بين الفريقين، إلا أن محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم بانتظار هذه القمة نظراً لتاريخهما الكبير والحافل في عالم الساحرة المستديرة، ويسعى الفريقان للظهور بأفضل شكل خلال هذه المباراة المرتقبة، وبطبيعة الحال لتحقيق الفوز، فلطالما كانت للقائهما نكهة خاصة بغض النظر عن أدائهما خلال الموسم.

حقيقة تميل الكفة إلى فريق الريدز الذي نجح في تحقيق أفضل سلسلة تهديفية له منذ 86 عاماً بعدما حقق فوزاً صعباً على نظيره توتنهام بنتيجة 1-0 الأسبوع الماضي، لكنه يعاني من غيابات قد تؤثر على مردود اللاعبين أبرزهم: ديان لوفرين، ونابي كيتا، وجيمس ميلنر، وشيردان شاكيري، والخبر الجيد أنه استعاد الكاميروني جويل ماتيب، والبرازيلي فابينيو تافاريس.

وفي ايطاليا يعيش الدوري أسبوعاً هادئاً بعد المواجهات النارية في الجولة السابقة التي أسفرت عن عودة يوفنتوس إلى صدارة الترتيب العام، وسيواجه اليوفي منافسه بارما السابع في الجولة العشرين من الكالتشيو، فيما سيلاقي وصيف الدوري الانتر ليتشي السابع عشر.

اسبانياً، سيكون ملعب سنتياغو بيرنابيو مسرحاً لقمة الجولة العشرين من الدوري في المباراة التي ستجمع ريال مدريد الثاني مع ضيفه اشبيلية الرابع، وسيدخل الريال مباراته بمعنويات عالية بعد فوزه بلقب كأس السوبر الاسباني على حساب الجار اللدود أتلتيكو بركلات الترجيح، وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على منافسه، والاستمرار بمزاحمة غريمه التقليدي برشلونة إذا نجح الأخير بالفوز على غرناطة، وفي الوقت نفسه يعد اشبيلية الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم، ويسعى للاقتراب أكثر وأكثر من الصدارة، وستكتسب المباراة إثارة كبرى مع وجود مدرب اشبيلية جولين لوبيتيغي الذي يسعى إلى إثبات نفسه، والعودة إلى المدينة الأندلسية بثلاث نقاط غالية.

ولناحية الغيابات يبدو الريال أكثر تأثراً من منافسه مكتمل الصفوف باستثناء الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بسبب الإيقاف، ويغيب عن الملكي ماركو أسينسيو، وايدين هازارد بسبب الإصابة، كما أن هناك بعض الشكوك من لحاق كريم بنزيمة، وسيرخيو راموس باللقاء بسبب الإصابة التي لحقت بهم، ولم يتم تحديد مدة عودتهم حتى الآن.

الدوري الانكليزي (المرحلة 23)

مباريات الغد: واتفورد– توتنهام 2.30 ظهراً، أرسنال– شيفيلد، برايتون- أستون فيلا، مانشستر سيتي- كريستال بالاس، نورويتش– بورنموث، ساوثامبتون– ولفرهامبتون، وست هام– ايفرتون، 5 مساء، نيوكاسل– تشيلسي 7.30 مساء.

مباريات الأحد: بيرنلي- ليستر سيتي 4 مساء، ليفربول- مانشستر يونايتد 6.30 مساء.

الدوري الايطالي (المرحلة 20)

مباريات الغد: لاتسيو– سامبدوريا 4 مساء، ساسولو– تورينو 7 مساء، نابولي– فيورنتينا 9.45 مساء.

مباريات الأحد: ميلان– أودينيزي 1.30 ظهراً، بريشيا– كالياري، بولونيا– هيلاس، ليتشي- انتر ميلان، 4 مساء، جنوى– روما 7 مساء، يوفنتوس– بارما 9.45 مساء.

مباريات الاثنين: أتلانتا- سبال 9.45 مساء.

الدوري الاسباني (المرحلة 20)

مباريات اليوم: ليغانيس- خيتافي 10 مساء.

مباريات الغد: ليفانتي- ديبورتيفو ألافيس 2 ظهراً، ريال مدريد– اشبيلية 5 مساء، أوساسونا- بلد الوليد 7.30 مساء، ايبار- أتلتيكو مدريد 10 مساء.

مباريات الأحد: مايوركا– فالنسيا 1 ظهراً، ريال بيتيس- ريال سوسيداد 3 عصراً، فياريال– اسبانيول 5 مساء، أتلتيك بلباو- سيلتا فيغو 7.30 مساء، برشلونة– غرناطة 10 مساء.

أرقام وإحصائيات

– أربع من المواجهات الست الأخيرة في الدوري الانكليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وليفربول انتهت بالتعادل، مقابل فوز واحد لكل منهما، وذلك بعد أن انتهت أربع مباريات فقط بالتعادل في 36 مباراة قبل ذلك.

– ثلاثة وثلاثون بالمئة من أهداف ماركوس راشفورد في الدوري الانكليزي جاءت ضد الأندية الستة الكبار، بمعدل 10 من 30 هدفاً، وقد سجل هدفاً في كل 208 دقيقة ضد هؤلاء مقارنة بهدف في كل 266 ضد الفرق الأخرى.

– يعتبر ريال مدريد الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف ضد اشبيلية في تاريخ الدوري الاسباني لكرة القدم، وقد تمكن النادي الملكي من الوصول إلى مرمى النادي الأندلسي في 113 مرة حتى الآن.

– شارك هداف الريال كريم بنزيما بتسجيل ثمانية أهداف ضد اشبيلية بشكل مباشر في الدوري الاسباني، وذلك من خلال صناعة ثماني تمريرات حاسمة أكثر من أي منافس آخر.