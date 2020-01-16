بطولة أشبال كرة اللاذقية تنطلق اليوم

اللاذقية– البعث

تنطلق اليوم الجمعة مباريات ذهاب بطولة اللاذقية لكرة القدم للأشبال، وتتنافس 4 فرق على اللقب وهي: حطين، وتشرين، والتضامن، وجبلة، وفي تصريح “للبعث” قال الكابتن ياسر لفاح عضو اللجنة الفنية: الغاية من البطولة تنشيط فرق الأندية للمراحل العمرية لعدم وجود دوري خاص بها، كما سيتم عقب نهاية المباريات انتقاء منتخب للمحافظة من اللاعبين المتميزين، وستلعب الفرق على مرحلتين ذهاب وإياب لتأمين مباريات أكثر لهم بغية اكتساب الخبرة، وزيادة الاحتكاك، ودخول أجواء المنافسة فيما بينهم.

تفتتح البطولة اليوم بمبارتين في ملاعب العشب الصناعي بمدينة الأسد الرياضية، حيث يلعب تشرين مع التضامن، وحطين مع جبلة، وتستأنف المباريات يوم الثلاثاء القادم بلقاء التضامن مع حطين، وجبلة مع تشرين، وتختتم مرحلة يوم الجمعة القادم بلقاء جبلة مع التضامن، وتشرين مع حطين، على أن تنطلق مرحلة الإياب يوم 31 الشهر الجاري، وتختتم البطولة يوم الجمعة 7 شباط المقبل.

الجدير ذكره أن اللجنة الفنية باللاذقية نظمت بطولة للصغار، وفاز بلقبها تشرين، وحل حطين وصيفاً، وقد اختارت اللجنة الجهاز الفني والإداري المؤلف من: ياسر لفاح مدرباً، ورفعت نصور مساعداً، ومازن أحمر مدرباً للحراس، وعامر علي مديراً إدارياً، وعبد القادر سلواية مسؤول تجهيزات، وتم اختيار 30 لاعباً سيتم انتقاء 18 لاعباً منهم لمنتخب المحافظة.