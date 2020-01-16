تأهــــل كــــرة الثعلـــة رغـــــم الصعوبـــــــات

السويداء- زياد عامر

تأهل نادي الثعلة إلى نهائيات أندية الدرجة الثانية لكرة القدم للرجال إلى جانب نادي شهبا، وذلك بعد فوزه في المباراة الفاصلة على صلخد بثلاثة أهداف لواحد بعد أن تعادلا بالدور النهائي بالنقاط 4 وبنتيجة مباراتهما بهدف لمثله في البطولة التي شهدت مشاركة ثمانية أندية، تأهلت إلى الدور النهائي منها أندية: (شهبا، والرحا، وصلخد، والثعلة)، وغادرت أندية: (لاهثة، والعمال، والشبيبة، وعرمان).

وللاقتراب أكثر من الأجواء الكروية التقت “البعث” مع المدرب بهاء أبو صعب الذي شرح معاناته، وأبرزها عدم وجود ملعب بالقرية، حيث يضطر الفريق للسفر إلى السويداء، والحصص التدريبية غير كافية، إضافة لعدم وجود المال الذي جعل العملية التدريبية تتم بمن حضر نتيجة ظروف اللاعبين، وغياب الحافز المادي.

وأضاف أبو صعب: لم نستطع تدعيم الصفوف، وتأمين مباريات ودية مع فرق من خارج المحافظة، أعمل وحيداً مع غياب مساعد المدرب، ومدرب اللياقة، ومدرب الحراس، والإداري، لنا تجارب سابقة، ولكن هذا الموسم بعد أن اكتسبنا الخبرة نحن عازمون على تحسين واقعنا.