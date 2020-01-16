خرفان التضامن: طموحنا التأهل للدوري الممتاز

اللاذقية- خالد جطل

أكد اللاعب محمد خرفان بما قدمه من مستويات متميزة مع فريق التضامن صحة رؤية إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، حيث يتصدر خرفان هدافي فرق دوري الدرجة الأولى برصيد 6 أهداف من أربع مباريات. الخرفان في تصريح “للبعث” تحدث عن طموحات فريقه قائلاً: اتخذت قرار اللعب للتضامن لأنني وجدت بالفريق طموحاً متميزاً من خلال عدة تعاقدات لإدارته، وبالنسبة لي القرار كان تحدياً بيني وبين نفسي في بداية الأمر، ومع انطلاق المنافسات وجدت نفسي أسير بالطريق الصحيح، وأنني أصبت بالانضمام للفريق، ونتائجنا تؤكد أننا من أقوى المرشّحين لبلوغ الدوري الممتاز.

خرفان أكد أنه راض عما قدمه مع الفريق حتى الآن، ولديه الكثير ليقدمه بمرحلة الإياب، وتابع: كفريق نسير بخطا واثقة، وكل مباراة بالنسبة لنا بطولة بحد ذاتها، ويتميز فريقنا بتكامل الخطوط، ولدينا مجموعة من اللاعبين المتميزين بكل المراكز.

واعتبر خرفان أن عفرين هو المنافس الأقوى لفريقه، مع احترامه لباقي الفرق، ورفض خرفان القول بأنه يبحث عن لقب هداف الدرجة الأولى بقوله: لا أبحث عن طموح شخصي، وطموحي هو أن أنجح وزملائي بتحقيق حلم عشاق نادينا بالتأهل للدوري الممتاز، وهو طموح مشروع لتكامل العمل الجماعي لدينا، إدارة وجهازاً فنياًَ ولاعبين، وهناك تصميم بتحقيق الهدف المنشود ، وأشاد خرفان بالجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب علي بركات، وأنه يمتلك قوة الشخصية، والرؤية الصائبة، والحلول الفنية التي ترجح كفة الفريق، واعتبر هذا الموسم استثنائياً للتضامن الذي قارع الكبار بدورة تشرين الكروية، وكان نداً قوياً لهم بالمباريات الودية، وآخرها أمام حطين المدجج بالنجوم التي خسرها فريقنا بركلة جزاء.