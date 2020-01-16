فريق الجزيرة يراوح في المكان!!

الحسكة- البعث

يستغرب جمهور نادي الجزيرة صمت مجلس إدارتهم حيال فريقهم الأول بكرة القدم، وعدم استغلال فترة توقف الدوري لمعالجة كم الأخطاء، وسوء النتائج، وتدهور الأحوال الفنية والإدارية خلال مباريات المرحلة الماضية، حيث لم يتصد مجلس الإدارة لمعالجة الأخطاء، ووضع حد لنزف النقاط، وهم يخشون حالاً أسوأ مما مضى، فالأنباء الواردة من الجهازين الفني والإداري بأن النية كبيرة لفسخ عقود عدد من اللاعبين، وهناك من أكد “للبعث” بأن جزءاً من القرار نفذ وطبق، وبات عدد من اللاعبين خارج حسابات الفريق للمرحلة القادمة، وهنا تكمن صدمة الجمهور الذي يتساءل بشكل مشروع عن صاحب قرار التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، واعتبروهم ركيزة وأساس الفريق، وصرف ما صرف عليهم، واليوم باتوا خارج حسابات الفريق؟!. جمهور الجزيرة غير راض عن هذا الصمت والمراوحة في المكان، ويطالب إدارته بأن تتخذ قرارات يكون هدفها مصلحة الفريق، وإحياء الروح الميتة، وأن تكون المرحلة القادمة مثمرة بالنقاط، ومرضية بالأداء.