فوز هام للشعلة في دوري الأولى

درعا- البعث

استطاع الشعلة أن يحقق فوزا ثميناً على ضيفه المجد الدمشقي بهدفين مقابل لا شيء ضمن مباريات الأسبوع الأول من مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم، وذلك على ملعب الصالة الرياضية في مدينة درعا، وسجل هدفي الشعلة اللاعب مظفر الدقموسي.

سعى فريق الشعلة مع صافرة البداية لفرض إيقاعه وسيطرته في وسط الملعب، فيما برزت قوة هجومه مع التحركات الفعالة للاعبيه التي أرهقت حارس المجد كثيراً مع كثرة كراتهم الخطرة على مدار الشوطين.

ويأمل لاعبو الشعلة أن يقدموا مباريات أفضل خلال الأيام القادمة ليؤكدوا بذلك جدارتهم بتحمّل المسؤولية، والدفاع عن سمعة النادي واسمه، وليعزز هؤلاء اللاعبون وكوادرهم المجتهدة مسيرتهم بجدارة بلا خسارة.