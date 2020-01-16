منتخبنا الأولمبي إلى ربع نهائي كأس آسيا

متابعة- مؤيد البش:

تأهّل منتخبنا الأولمبي بكرة القدم إلى ربع نهائي كأس آسيا، التي تستضيفها تايلند، رغم خسارته مساء أمس أمام نظيره السعودي بهدف نظيف في الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الثانية، حيث احتل منتخبنا المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط متفوّقاً على منتخب قطر، صاحب النقاط الثلاث، الذي تعادل مع اليابان بهدف لمثله فيما، تصدّرت السعودية المجموعة بسبع نقاط.

وبعيداً عن نتيجة المباراة، التي لم تكن مرضية نهائياً، فإن منتخبنا استحق التأهل قياساً بصعوبة المجموعة وأداءه المميز في اللقاءين الأوليين، لكنه أيضاً مطالب بتحسين بعض الجوانب، وخاصة الهجومية قبل لقائه في ربع النهائي أمام منتخب أستراليا بعد غد السبت. وبالعودة إلى مجريات المباراة فإن منتخبنا دخل المباراة بنهج دفاعي بحت، عبر تكثيف خط الوسط مع الاعتماد على البركات وحيداً في المقدمة، ما جعل الضغط مستمراً على مرمى منتخبنا، وحمّل خط دفاعنا، ومن ورائه حارسنا الغنام، مسؤولية كبيرة في التصدي للهجمات السعودية، وسط غياب تام لأي خطورة من لاعبينا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني لم تشهد تغييراً في الأداء، فاستمر منتخبنا مدافعاً دون أي لمحة هجومية، مع استمرار تألق الثنائي الدفاعي أرناؤوط والمحمد، حتى جاءت الدقيقة 79 حين استثمر مهاجم المنتخب السعودي فراس البريكان تردد حارسنا الغنام ليترجم كرة عرضية لهدف، بعدها لم يسجّل منتخبنا أي حضور خطر، بل زادت متاعبه مع تعرّض علاء الدالي لبطاقة حمراء، لتنتهي المباراة بخسارة لم تؤثّر على التأهل المستحق لمنتخبنا.

الجدير بالذكر أن منتخبنا تمكّن بهذا التأهل من تكرار إنجازه في نسخة عام 2014 حين وصل لربع النهائي، على أمل تجاوزه هذه المرة، كون المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في البطولة ستتأهل إلى أولمبياد طوكيو الذي سيقام العام المقبل.

علماً أن تشكيلة منتخبنا ضمت اللاعبين: وليم غنام، يوسف الحموي، يوسف محمد، فارس أرناؤوط، خالد كردغلي، كامل حميشة (علاء الدالي)، خليل إبراهيم، عبد القادر عدي (زيد غرير)، محمد الحلاق، زكريا حنان (محمد البري)، عبد الرحمن بركات.