مهمــــة صعبـــــة لمنتخبنـــــا الأولمبــــي أمــــام اســـــتراليا في ربـــع نهائـــي كــــأس آســــــيا

سيكون منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أمام مهمة صعبة حين يواجه عصر غد منتخب استراليا في الدور ربع النهائي لكأس آسيا التي تستضيفها تايلند، فبعد أن حل منتخبنا في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، تبدو الآمال في بلوغ نصف النهائي معلّقة بتجاوز هذه المباراة المعقدة.

منتخبنا خلال البطولة حتى الآن قدم وجهين مختلفين، مع عدم ثبات مستوى جميع اللاعبين، ففي المباراة الأولى في البطولة أمام قطر كان الشوط الأول كارثياً قبل أن تتحسن الأمور في الشوط الثاني، وفي مباراة اليابان كان الأداء جيداً جداً ليتوّج بفوز تاريخي قبل أن نشهد مباراة هي الأسوأ للمنتخب منذ فترة طويلة، لتأتي الخسارة أمام السعودية التي كادت تخرجنا من المنافسة.

ولكن رغم الملاحظات الكثيرة على الأداء فإن مجرد تجاوز منتخبنا لمجموعته يعتبر أمراً جيداً بالنظر إلى أنها ضمت أقوى منتخبات القارة، وعليه فإن مباراة الغد على صعوبتها ليست بالمستحيلة إن تجاوز الكادر الفني الأخطاء التي ظهرت، وتحديداً في حراسة المرمى وخط الوسط.

المباراة التي تعد مفتاح الوصول للاولمبياد، من المفترض أن يبدأها منتخبنا بتوازن دون خوف من المنتخب الاسترالي الذي لم يكن ذاك المنتخب المرعب في الدور الأول، فاكتفى بفوز وتعادلين، كما أن تجربتنا أمام اليابان أثبتت أن لاعبينا يلعبون بشكل أفضل كلما زادت الضغوط.

ظروف المباراة لا تبدو مثالية لمنتخبنا من ناحية التشكيلة، حيث سيفتقد خدمات الهداف علاء الدالي الموقوف بسبب تعرّضه لبطاقة حمراء في لقاء السعودية، إلى جانب وجود إشارات استفهام حول تواجد كامل كواية الذي غاب عن لقاءي اليابان والسعودية دون سبب واضح.

أما معنوياً فمدرب منتخبنا أيمن حكيم أكد خلال تصريحاته الصحفية أن الهدف هو بلوغ الاولمبياد قائلاً: منذ البداية قلنا إننا لم نأت إلى بانكوك لنكون ضيوف شرف، وإن هدفنا هو التأهل إلى اولمبياد طوكيو، وتحقيق إنجاز تاريخي، وهذا الإنجاز هو حافزنا من أجل بذل المزيد من الجهد، وتقديم مباريات جيدة أخرى.

على الهامش

– ستقام المباراة على الاستاد الرئيسي للعاصمة التايلندية بانكوك (رادجا مانغلا)، وستنطلق في تمام الثالثة والربع عصراً.

– رقمياً التقى منتخبنا باستراليا مرة واحدة في البطولة، وكان ذلك في النسخة الماضية حين خسر منتخبنا بهدف لثلاثة أهداف.

– ستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة لاولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

مؤيد البش