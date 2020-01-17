ملتقى قبائل وعشائر وادي الفرات: خلف الجيش لمواجهة الإرهاب والمجموعات الانفصالية

دير الزور-البعث-سانا:

شدّد المشاركون في ملتقى قبائل وعشائر وادي الفرات في محافظة دير الزور، والذي عقد تحت شعار “وحدة الصف من أجل الوطن”، على تمسّكهم بالثوابت الوطنية والسيادة السورية على كامل ترابها المقدّس، والوقوف صفاً واحداً خلف الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري والمجموعات الانفصالية، والتصدّي لكل أشكال العدوان على سورية.

وأكد المشاركون في الملتقى، والذي حضره عدد كبير من شيوخ ووجهاء ومخاتير وأعيان عشائر وادي الفرات، على الوحدة الوطنية، والوقوف صفاً واحداً لمؤازرة الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب والمجموعات الانفصالية، والتصدي لكل أشكال العدوان، وعدم الاعتراف بمن نصبهم المحتلان الأمريكي والتركي كشيوخ للعشائر لتشويه سمعة العشائر الوطنية العريقة.

وذكر شيخ قبيلة البكارة، نواف راغب البشير، أن هذا الملتقى يمثّل جميع قبائل وعشائر وادي الفرات في محافظة دير الزور، وهم جميعاً ضد المشروع الأمريكي وقواته المحتلة والمجموعات التي تتعامل معه وتأتمر بإمرته، ومع وحدة التراب السوريـ ويتبرؤون من كل شخص يتعامل مع المحتل الأمريكي، لافتاً إلى أن مشروع التقسيم الذي تريده أمريكا فاشل، وسيتمّ طرد المحتل من أرضنا بفضل بطولات جيشنا الباسل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، وستبقى سورية واحدة موحّدة.

بدوره أكد فواز الوكاع أحد شيوخ عشيرة البوخابور أن أبناء المحافظة كانوا وما زالوا متمسكين بوحدة تراب سورية وخياراتها الوطنية، لافتاً إلى أن الملتقى فرصة لتوحيد الجهود بهدف إعادة كل من غرر به وانحرف عن جادة الصواب إلى حضن الوطن وللمشاركة في استكمال مسيرة النصر وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وأشار عبد الله الشلاش من شيوخ عشيرة البوسرايا إلى أن الملتقى رسالة للعالم تؤكد تلاحم أبناء الوطن خلف قيادة الرئيس الأسد، وأن قبائل وعشائر وادي الفرات لا تقبل بأي محتل وسيواصلون العمل لطرد المحتلين الأمريكي والتركي.

وبيّن عبد الكريم الهفل من وجهاء قبيلة العكيدات أن شرفاء القبائل والعشائر في دير الزور، وسورية عموماً، كانوا على الدوام داعمين لتضحيات الجيش، داعياً أبناء القبائل والعشائر إلى الالتحاق بصفوف الجيش لإتمام الانتصار على الإرهاب وتطهير الأرض السورية منه.