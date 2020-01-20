أجواء شديدة البرودة ليلاً وثلوج على ارتفاع 1000 متر

تبقى درجات الحرارة اليوم أدنى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يستمر الجو اليوم غائماً ماطراً على فترات، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1200 متر مع أجواء شديدة البرودة ليلاً، ويتدنى مستوى الهطل الثلجي ليصل حتى 1000 متر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة، وخاصة على المنطقة الجنوبية، بينما تكون متقلبة إلى شمالية شرقية في باقي المناطق، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وكانت نشرة الاستمطار، الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بيّنت كميات الأمطار الهاطلة في عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجّلت أغزرها في تلكلخ في محافظة حمص 30 مم، وبالقحطانية في محافظة الحسكة 24 مم، والصفصافة في محافظة طرطوس 24 مم.