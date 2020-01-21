في خضم التغيير الحكومي.. بوتين يغيّر المدعي العام

رفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما، أمس، مشروع قانون التعديلات الدستورية التي اقترحها للحد من مهام الرئيس الروسي، وتوسيع صلاحيات البرلمان، فيما أعلن الكرملين أن بوتين اقترح على مجلس الاتحاد الروسي إعفاء المدعي العام يوري تشايكا من مهامه، وقدّم اسم مرشح لشغل هذا المنصب.

وقال المكتب الصحفي بالكرملين: إن بوتين اقترح إعفاء تشايكا “بسبب انتقاله إلى عمل آخر”، وطرح على مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي، ترشيح إيغور كراسنوف، نائب رئيس لجنة التحقيقات الروسية، للنظر في شغله منصب المدعي العام.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالينتينا ماتفيينكو: إنه في حال صادقت لجان المجلس المعنية على ترشيح كراسنوف، سينظر المجلس في جلسة عامة في تعيينه مدعياً عاماً يوم الأربعاء 22 كانون الثاني.

يذكر أن كراسنوف عام 1975 في مدينة أرخانغلسك شمال روسيا، حيث نال شهادة جامعية قبل أن يبدأ العمل في جهاز النيابة العامة عام 1997. وفي عام 2007 انتقل إلى لجنة التحقيقات الروسية ليشغل منصب كبير المحققين في القضايا ذات الأهمية القصوى لدى رئيس اللجنة، وترقّى عام 2016 لمنصب نائب رئيس اللجنة، ومنح رتبة الفريق عام 2017. وحقق كراسنوف في عدد من القضايا الجنائية الكبيرة، منها محاولة اغتيال أناتولي تشوبايس، رئيس شركة “منظومة الطاقة الموحّدة” عام 2005، واغتيال المحامي ستانيسلاف ماركيلوف والصحفية أناستاسيا بابوروفا عام 2009، واغتيال المعارض الروسي البارز بوريس نيمتسوف عام 2015.

ويأتي ترشيح كراسنوف في ظل التغيير الحكومي، الذي بدأ مع تقديم رئيس الوزراء السابق دميتري مدفيديف وحكومته الاستقالة في 15 كانون الحالي، على وقع المبادرات الإصلاحية التي تضمنتها رسالة الرئيس بوتين السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية، وما تبع ذلك من تكليف رئيس هيئة الضرائب السابق ميخائيل ميشوستين بتشكيل حكومة جديدة.

بالتوازي، أعلنت وزارة المالية الروسية: إن فائض الميزانية الفيدرالية الروسية في عام 2019 وصل إلى 1.967 تريليون روبل، أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة، في بيان نشر على موقعها، إلى أن الحجم المبدئي للإيرادات التي تمّ الحصول عليها بلغ 20.187 تريليون روبل، أو 101.1% من إجمالي إيرادات الميزانية الفيدرالية المعتمدة بموجب قانون الميزانية الفيدرالية.

وبلغ الحجم المبدئي لتنفيذ النفقات 18.22 تريليون روبل، أو 98.5% من إجمالي نفقات الميزانية الفيدرالية المعتمدة بموجب القانون المحدد و94.2% من قائمة الميزانية الموحدة للميزانية الفيدرالية، مع مراعاة التعديلات.

وقامت مصلحة الضرائب الفيدرالية بجمع الإيرادات لهذا العام بحجم 12.612 تريليون روبل، أو 100.5% من التوقعات، وأما مصلحة الجمارك الفيدرالية، فقد جمعت 5.729 تريليون روبل (101.6%).