مناقشة تحضيرات الترشيح والانتخاب لمؤتمرات الفروع

التقت قيادة فرع الحزب في الحسكة أعضاء مؤتمر الفرع، والذين يحق حضور أعمال المؤتمر والترشيح لقيادة الفرع.

وبيّن الرفيق تركي حسن أمين الفرع أهمية هذه الانتخابات في ترسيخ الحياة الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية اختيار الكوادر القيادية الكفوءة القادرة على أداء الواجب والمسؤولية بكل كفاءة واقتدار، والابتعاد عن الأمراض المجتمعية، وأن يكون الهدف هو الاختيار المبني على الكفاءة والنزاهة والإخلاص والتفاني في العمل.

وتساءل عدد من الحضور حول عدد من القضايا، ومنها هل يحق لقيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مستوى المناطق، مثل أمناء روابط الشبيبة ورؤساء الروابط الفلاحية وأعضاء مكاتب النقابات والاتحادات ومدراء المكاتب الإعلامية وأعضاء المجالس المركزية والقضاة ومعاوني المدراء على مستوى المحافظة الترشّح لانتخابات قيادة الفرع.

وفي اللاذقية، ناقش اللقاء الحزبي، الذي عقد في شعبة جبلة الثانية للحزب، الإجراءات التحضيرية استعداداً لبدء تقديم الترشيحات لانتخابات الفروع الحزبية، تنفيذاً للقرار 157 الصادر عن القيادة المركزية.