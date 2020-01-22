بعد أن حزمت لجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة أمرها وقررت عدم التجديد لمدرب منتخبنا الأول فجر إبراهيم، رغم نجاحه في مهمته في الفترة الماضية، وتوجهها نحو تعيين مدرب جديد، باتت التكهنات كثيرة حول هوية المدرب القادم في ظل وجود حديث عن أسماء كثيرة، فالبعض أشار إلى وجود ذاتيات لعدد من المدربين الأجانب المعروفين في المنطقة الذين يمتلكون مسيرة مميزة، إضافة لترشيح اسم المدرب التونسي نبيل معلول الذي قاد منتخب بلاده في المونديال الأخير، ولديه سجل ناجح في تجاربه المتعددة.

ولكن وفق مصادر”للبعث” فإن الاسم الأكثر تفضيلاً لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة هو المدرب الوطني نزار محروس لعدة أسباب، أهمها موضوع التكلفة المالية العالية للمدربين الأجانب والعرب المطروحين، والفترة الزمنية الضيقة لقدوم هؤلاء الأسماء، وتعرّفهم على ظروف العمل كون المباراة المقبلة للمنتخب ستكون بعد نحو شهرين فقط.