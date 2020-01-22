ثلوج كثيفة في قارة.. وأمطار أغزرها 33 مم في القصير

شهدت مدينة قارة في منطقة القلمون بريف دمشق هطولات ثلجية غزيرة نتيجة لتعرّض سورية لمنخفض جوي مترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة، فيما توقّعت مديرية الأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل، وتستمر الأجواء الباردة ليلاً، ويحذّر من تشكّل الصقيع والجليد في أغلب المناطق، والضباب في بعض المناطق الداخلية، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام.

وفي نشرتها الصباحية توقّعت المديرية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 900 متر، كما يميل الجو ليلاً للاستقرار بدءاً من المناطق الغربية، ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة بشكل عام، ويحذّر من حدوث الصقيع، وتشكّل الجليد في أغلب المناطق والضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبيّنت نشرة الاستمطار، الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، كميات الأمطار الهاطلة في عدد من المحافظات، وكان أغزرها في محافظة حمص: القصير 33 مم، والعريضة 28 مم، وفي طرطوس 32.7 مم، والشيخ بدر 30 مم، وفي عين العرب بمحافظة السويداء 25 مم، ووادي العيون بحماة 30 مم.

وأسهمت الهطولات المطرية، التي شهدتها محافظة حمص، في ارتفاع نسبة تخزين بحيرة قطينة لتبلغ 122 مليون متر مكعب، 51 بالمئة، يقابلها للفترة نفسها من العام الماضي نحو 44 مليون متر مكعب، 36 بالمئة.

وفي دول الجوار، توقّفت حركة الملاحة البحرية في الميناء التجاري في صور جراء العاصفة الثلجية والمطرية التي تضرب لبنان، كما توقّف الصيد البحري بسبب ارتفاع الأمواج. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العاصفة المطرية القوية خلال اليومين الماضيين أدت إلى ارتفاع منسوب نهر الليطاني في الجنوب اللبناني، الذي طافت مياهه على البساتين المحيطة، ما تسبب بأضرار جسيمة في بساتين الموز والحمضيات والخيم البلاستيكية. وكان طريق ضهر البيدر قطع ليلاً أمام جميع المركبات بسبب تراكم طبقات الجليد والثلوج، إلا أنه فتح أمس أمام السيارات ذات الدفع الرباعي، فيما بات الطريق الدولي في منطقة عاليه، بدءاً من بلدة صوفر باتجاه ضهر البيدر، سالكاً فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية. وفي حاصبيا بدأت الثلوج بالتساقط في ساعة مبكرة من فجر أمس ابتداء من ارتفاع 1200متر وما فوق، ما تسبب بقطع طرق عدة.