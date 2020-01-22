شاهين يحدد “للبعث” أسباب فشل سلة الجيش

تتطلع سلة رجال نادي الجيش للمحافظة على لقب الدوري الذي حققته الموسم الماضي، وستكون مباريات مرحلة الذهاب فرصة للفريق لمحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها خلال مسابقة كأس الجمهورية، حيث خرج من دور الستة، ولم يقدم الأداء المأمول منه.

أسباب خروج الفريق من مسابقة الكأس أوضحها مديره علي شاهين “للبعث” قائلاً: في البداية لابد من القول إن فريق الجيش يبقى من الفرق الكبيرة والعريقة، ورغم ذلك فإن أداء الفريق لم يكن على مستوى الطموح ببعض المباريات، مسابقة الكأس هذا الموسم، فبعض اللاعبين دخلوا المباريات وكأن اللقب محسوم لهم، وهذا الأمر أثر على الأداء بشكل عام.

وأضاف شاهين: هذا ليس كل شيء، فالفريق تأثر بموضوع إشراك لاعبين اثنين تحت 24 سنة، ولم يكن أداء اللاعبين الذين تم زجهم بالمباريات على مستوى الفريق بشكل عام، خاصة أن معظم أعمار لاعبي الفريق عالية ولم نستفد منهم بكافة المباريات، وهذا يحتم علينا السعي لدعم الفريق بالمستقبل بلاعبين صغار السن من فئة الشباب بالنادي، وسيتم إعدادهم للمشاركة بمباريات الدوري.

وحول كادر الفريق قال شاهين: لقد تقدم خالد أبو طوق باستقالته من تدريب الفريق قبل نهاية مباريات الكأس، لكننا طلبنا منه البقاء حتى نهاية المسابقة، ونتقدم بالشكر له على ما قدمه مع الفريق خلال المواسم الماضية، وحالياً الفريق يتدرب بإشراف مساعد المدرب مجد شاهين لحين عودة لاعبي المنتخب (5 لاعبين مع المنتخب) من مشاركته بدورة دبي، وبتصفيات كأس آسيا المقبلة، وقد حاولنا التفاوض مع المدرب هادي درويش لقيادة الفريق بالدوري، إلا أنه لم يتم التعاقد معه رسمياً لحين الانتهاء من مباريات النافذة الثانية للمنتخب.

وختم شاهين قائلاً: الدوري هذا العام ستكون له نكهة خاصة، لاسيما بعد مسابقة الكأس التي شهدت تألقاً لأكثر من ستة أندية فرضت نفسها بقوة، وهذا يزيد من قوة الدوري المقبل، والأهم تمثّل بعودة الجماهير للمدرجات، ما أدى لارتفاع أداء جميع الفرق، وبات المستوى الفني متقارباً بشكل كبير.

عماد درويش