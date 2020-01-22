ضاحية الجمهورية في ضيافة نادي عرى

السويداء- زياد عامر

يستضيف نادي عرى الرياضي القابع في ريف السويداء الغربي بطولة أندية الجمهورية في اختراق الضاحية (لفئة 2002، ولفئة 2003، وللجنسين)، وذلك نهاية الشهر الجاري، وللاقتراب أكثر من تحضيرات استضافة البطولة التقت “البعث” برئيس النادي ولاء الخطيب الذي شكر اتحاد ألعاب القوى لمنح ناديه الثقة باستضافة البطولة، وأضاف الخطيب:هذا القرار يعني اعترافاً بتفوقنا بهذا اللون من الرياضة من خلال وجود البطل أوس الحجار، والبطلة هلا الأعور بالمنتخب الوطني، وهناك 15 نادياً درجة ثالثة، و13 نادياً درجة ثانية، منها نادي صلخد، و10 أندية درجة أولى، ومن السويداء العربي وعرى ستشارك في البطولة التي ستقام على محور طريق عرى- كناكر، وباتجاه قرية رساس، ونهاية السباقات ستكون عند مقر النادي، عموماً أندية المحافظة تملك التفوق في مسابقات الطرق والضاحية والعدو الريفي، وقد أتيحت لنا الفرصة لإثبات ذلك.