الرئيس الصيني يأمر باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة “كورونا”

وجّه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالة طالب فيها كل أجهزة الحزب الشيوعي الصيني والكوادر الحزبية كافة “على جميع المستويات بالتوحّد، اعتماداً على فئات شعبية واسعة، لمكافحة الوباء وحثّ السلطات الصينية على “التطبيق الصارم لكل قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني” في التعامل مع أزمة تفشي فيروس “كورونا”، فيما وصل رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ إلى مدينة ووهان، التي تعتبر مصدراً للوباء، لتفقّد سير العمل الخاص بمكافحة انتشار الفيروس، حيث التقى عدداً من المسؤولين في المجال الطبي والمرضى.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 كانون الأول، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي وسط البلاد.

واكتشف الخبراء لاحقاً أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس “كورونا”، فيما قررت منظمة الصحة العالمية أن هذا التفشي في هذه المرحلة، يمثّل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين، لكن ليس للعالم.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الصينية، أمس، عن تسجيل 2744 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بينها 461 إصابة في حالة حرجة، توفي منهم 80 شخصاً.

ونقلت شينخوا عن بيان للجنة الوطنية للصحة قولها: إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 769 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و3806 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و24 حالة وفاة جديدة، مضيفة: إن تفشي الالتهاب الرئوي أدى إلى ما إجماله 80 حالة وفاة، بينما تعافى51 شخصاً، ولا يزال هناك 5794 مريضاً يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأعلنت الصين عن تمديد عطلة عيد الربيع لمدة ثلاثة أيام، حتى الـ 2 من الشهر القادم وسط جهود للحد من انتشار الفيروس، كما أوضح البيان الصادر عن المكتب العام لمجلس الدولة الصيني، مبيناً أن الجامعات والمدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد ستؤجّل بدء الفصل الدراسي، وأن الوقت المحدد لبدايته سيتم الإعلان عنه من قبل السلطات التعليمية.

وحسب ناطق باسم لجنة الدولة الصينية لشؤون الصحة فإن فترة الحضانة المتوسطة لمرض الالتهاب الرئوي القاتل الذي يسببه الفيروس تعادل 10 أيام، وقال الناطق: إن فيروس “كورونا” يمكن أن ينتقل في تلك الفترة إلى أشخاص آخرين، مضيفاً: إن أعراض المرض قد لا تكون واضحة في المرحلة الأولى.

وفي عمان، أعلنت السلطات الأردنية عن إجراء حجر صحي احترازي على أحد المشاريع جنوب البلاد للاشتباه بإصابة صيني يعمل به بفيروس كورونا، وقال وزير الصحة، سعد جابر: إنه تم إجراء حجر صحي احترازي على مشروع العطارات لاستخراج الصخر الزيتي جنوب الأردن، وذلك بعد الاشتباه بإصابة صيني بـ “كورونا” كان قد وصل قبل أسبوع من مدينة ووهان الصينية، موضحاً أن المشروع يضم أعداداً كبيرة من العمال الصينيين، وأنه تم اتخاذ قرار الحجر بالتنسيق مع السفير الصيني في عمان، لافتاً إلى وصول نحو 30 عاملاً إلى منطقة المشروع قبل أسبوعين من مدينة ووهان، وأنه تم إرسال كادر طبي متخصص إلى موقع المشروع.

إلى ذلك، أغلقت السلطات في منغوليا الجامعات والمعابر الحدودية لوقف انتشار الفيروس, ونقلت وكالة الأنباء المنغولية الرسمية عن مجلس الوزراء قوله في بيان: إن منغوليا أغلقت كل الجامعات والمؤسسات التعليمية حتى الثاني من آذار المقبل، لاحتواء انتشار الفيروس، الذي يجتاح الصين، كما دعت السلطات إلى إلغاء كل التجمعات العامة.

وفي السياق ذاته طوّرت روسيا لقاحين تجريبيين ضد فيروس كورونا، المتفشي حالياً في الصين وعدد من الدول، ونقلت وكالة سبوتنيك عن المدير العام لمركز نوفوسيبيرسك العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية (فيكتور)، رينات ماكسيوتوف قوله: إنه يتم حالياً تطوير لقاحين يجب اختبار نماذجهما الأولية، في حزيران، لافتاً إلى أنه تم بالفعل إنشاء مجموعتين تشخيصيتين للفيروس في فيكتور.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: إن السلطات الروسية تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس “كورونا” في البلاد، وأضاف: “لا يوجد شك أن كل التدابير الاحتياطية اللازمة يتم اتخاذها”.

وقد توصل الخبراء إلى أن وباء المرض المتعلق بالفيروس قد انتقل إلى مرحلة خطيرة ومعقّدة لأنه قد تخطى مرحلة الانتقال من حيوان إلى آخر، وبدأ ينتقل من إنسان إلى آخر، بما في ذلك في فترة الحضانة، أما قدرته على التفشي والإصابة، فتزداد باستمرار.

وسجلت الإصابات بفيروس كورونا في كل من اليابان وكوريا وأستراليا وسنغافورا وفيتنام وماليزيا وتايلاند وتايوان وأوكرانيا والولايات المتحدة وغيرها.